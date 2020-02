Útočník nemusí vedieť hrať. Stačí, že vie dávať góly, vraví bývalý reprezentant

V národnom mužstve sa hrá ľahšie ako v lige, tvrdí.

11. feb 2020 o 11:13 SITA

BRATISLAVA. Nájsť útočníka s inštinktom šestnástkového predátora, ktorý by strieľal góly takpovediac na počkanie, býva vo futbale často veľmi náročná misia. Uvedomuje si to aj bývalý reprezentant Ľubomír Reiter.

V rozhovore pre agentúru SITA ponúkol recept na to, ako v slovenských podmienkach vychovať hráča s čuchom na góly.

Reiter: Musíme ísť do individualizácie

"Keď chceme vychovať útočníkov, musíme ísť do veľkej individualizácie. Možno menej dávať hráča do prípravných pozičných hier a viac ho dávať do individualizácie, aby zakončoval.

Súvisiaci článok Hrnčár: Sedeli sme s nimi. Esá Liverpoolu nás brali za svojich Čítajte

Toto je gro úspechu každého útočníka. Nepotrebujeme útočníka, ktorý vie hrať futbal, ale útočníka, ktorý vie dávať góly," uviedol 45-ročný rodák zo Stropkova.

V nedávnych mesiacoch si na hrote útoku v slovenskom národnom tíme vybojoval stabilné miesto 20-ročný Róbert Boženík.

Vlani nastúpil na premiérových osem reprezentačných duelov a zaznamenal v nich štyri góly.

Všetky dosiahol počas jesennej časti aktuálneho ročníka 2019/2020 a v reprezentačnom drese mal dokonca vyššiu streleckú produktivitu ako v MŠK Žilina, odkiaľ prednedávnom prestúpil do holandského Feyenoordu Rotterdam.

Boženík je kvalitný strelec

"Reprezentácia hráča buď zdvihne vysoko alebo si v nej nenájde miesto a nepresadí sa. Stále tvrdím, že v národnom mužstve sa hrá ľahšie ako v lige.

Zvlášť, keď má okolo seba kvalitných spoluhráčov, čo v našej reprezentácii má, tak ako bojovník a strelec sa dokáže presadiť aj proti takým súperom ako bolo napríklad Chorvátsko," poznamenal Reiter na adresu Boženíka.

Samému sa mu počas aktívnej hráčskej kariéry lepšie hralo v slovenskej reprezentácii ako na klubovej scéne.

"Niekedy je omnoho ťažšie hrať ligu. Môžem to povedať z vlastnej skúsenosti, pretože v reprezentácii som sa nabehal menej ako v ligových stretnutiach.

Keď raz je niekto strelec a vie dať gól, loptu umiestni do bránky bez ohľadu na to, či je to v reprezentácii, v prvej alebo tretej lige.

Pokiaľ to však niekto v sebe nemá, môže hrať kdekoľvek a tie góly nedá. Boženík je ´vydrilovaný´ a kvalitný strelec," dodal Reiter.

Stropkov vychováva talenty

Súvisiaci článok Dvaja Slováci patria v Amerike medzi troch vyvolených Čítajte

Prvý Slovák v zámorskej MLS momentálne pôsobí ako manažér a tréner A-mužstva treťoligovej Tesly Stropkov, stále solídnej liahne talentov.

"Tento rok máme oslavu storočnice stropkovského futbalu, tak by sme chceli skončiť do 3. miesta. Na postup to momentálne nie je. Viem, aký máme rozpočet a aktuálne postavenie (po jeseni 6. miesto, pozn.) zodpovedá kvalite, akú máme v Stropkove.

Musím povedať, že máme veľmi dobrú mládež a každý rok vyskočia dvaja-traja hráči. Viacerí v nedávnej minulosti odišli do akadémií, či už do Trenčína, Žiliny, Ružomberka, Michaloviec či Podbrezovej, takisto do Slovana...

Máme širokú základňu a na to, aké sme malé mesto, vieme vyprodukovať dobrých hráčov. Musím pochváliť našich mládežníckych trénerov, ktorí si veľmi dobre robia svoju prácu," zakončil pre SITA Ľubomír Reiter.