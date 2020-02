Chelsea trápi brankárska otázka. Riešením môže byť Dúbravka, tvrdí expert

Slovenský brankár je vysoko vo viacerých štatistikách.

11. feb 2020 o 12:09 Jerguš Radačovský

BRATISLAVA. Anglický veľkoklub Chelsea FC bude musieť riešiť problémy na brankárskom poste. Klubová brankárska jednotka Kepa Arrizabalaga pustí za svoj chrbát takmer každú druhú loptu.

V tejto sezóne Premier League má najhoršiu percentuálnu úspešnosť zákrokov, iba 53,6 percenta. A postupne stráca dôveru tréner Francka Lamparda.

Chelsea vymenila špičkových brankárov

V posledných dvoch zápasoch dokonca Lampard uprednostnil 38-ročnú brankársku dvojku Willyho Caballera. Ten však tiež nepredvádza presvedčivé výkony.

Kepa pritom v roku 2018 stál Chelsea takmer 85 miliónov eur. Anglický klub ho získal z Athleticu Bilbao.

"Chelsea vymenila špičkových brankárov Petra Čecha a Thibauta Courtoisa za Kepu a Caballera, ktorí vyzerajú, akoby len prednedávnom začali hrať futbal," kritizoval brankársku dvojicu Chelsea bývalý anglický futbalista a expert BBC Garth Crooks.

Crooks: Mali by sa pozrieť na Dúbravku

Angličan vo svojej rubrike pre BBC s názvom Team of the Week prišiel so zaujímavým názorom.

"Ak chce Chelsea bojovať o prvú štvorku, musí mať špičkového brankára. Z môjho pohľadu by sa mali vážne pozrieť na Martina Dúbravku z Newcastlu," napísal Crooks.

Slovenský brankár je v percentuálnej úspešnosti brankárov Premier League na treťom mieste (72,9 percenta). Lepšie sú na tom len Alisson Becker z Liverpool FC (87 percent) a Dean Henderson zo Sheffieldu United (75,6 percenta).

Dúbravka je vysoko aj v štatistike čistých štítov. V tejto sezóne nedostal gól už v siedmich zápasoch. Viac duelov bez inkasovaného gólu dosiahlo len päť brankárov.

Dúbravka predvádza stabilné výkony a je veľkou oporou Newcastlu. Len nedávno s klubom podpísal nový kontrakt do roku 2025. Chelsea má však dostatočné finančné možnosti na to, aby si Slováka mohla dovoliť.