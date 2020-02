Dohoda o účasti hráčov z profiligy na olympiáde je v nedohľadne, NHL vidí viac negatív

Rozhovory sú stále veľmi predbežné.

11. feb 2020 o 13:02 SITA

BRATISLAVA. Vedenie zámorskej hokejovej NHL má naďalej zdržanlivý postoj pri diskusii o možnej účasti hráčov profiligy na olympijskom turnaji v roku 2022 v čínskom Pekingu.

Predstavitelia Medzinárodného olympijského výboru (MOV) aj Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) sa snažia eliminovať prekážky, ktoré by mohli brániť dohode, ale zatiaľ nenašli spoločnú reč s NHL ani so zástupcami hráčskej asociácie NHLPA.

Stále prevažujú negatíva

"Rozhovory o ZOH v Pekingu sú stále veľmi predbežné a zostáva viacero nezodpovedaných otázok. Nie sme blízko dohody.

Podľa nášho názoru stále prevažujú negatíva nad pozitívami," vyjadril sa pre agentúru AP zástupca komisára NHL Bill Daly, ktorý dodal, že rokovania by mohli mať rýchlejší spád, ak by bola téma olympijských hier súčasťou debát o novej kolektívnej zmluve medzi ligou a hráčmi.

Tie sa uskutočnia počas nasledujúcich dvoch dní v kanadskom Toronte.

Minulý týždeň sa predstavitelia NHL, NHLPA a IIHF stretli v New Yorku, kde rokovali o ZOH 2022.

Prezident IIHF René Fasel vtedy sľúbil riešenie finančného krytia na cestovanie a poistky hráčov z profiligy a prezentoval snahu odstrániť bariéry, ktoré zabránili hokejistom v účasti na ZOH 2018 v Pjongčangu.

Daly označil stretnutie za pozitívne, ale na druhej strane prezentoval výhrady, ktoré má NHL. Vedenie zámorskej súťaže stále nie je stotožnené s tým, že by sa program základnej časti mal prerušiť na dva týždne každé štyri roky.

NHL potrebuje dlhší čas

Výkonný riaditeľ NHLPA Don Fehr mal po mítingu dojem, že existuje spôsob, ako by mohli všetky strany dosiahnuť spoločnú dohodu. Zároveň však uviedol:

"NHL potrebuje dlhší čas na to, aby si túto problematiku prešla a spracovala to, čo sa udialo na poslednom stretnutí. Rovnako sme na tom aj my," hovoril 71-ročný Američan.

NHL, NHLPA a IIHF nemajú stanovený presný termín, dokedy musia vyriešiť situáciu ohľadom účasti hráčov na olympiáde. Fehr by bol rád, ak by sa to podarilo ešte do septembra, keď sa skončí mandát súčasnému prezidentovi IIHF Faselovi.

Hokejisti z NHL sa pravidelne zúčastňovali na olympijských turnajoch v rokoch 1998 - 2014.

Predvlani v Pjongčangu už chýbali, pretože ich vedenie zámorskej súťaže neuvoľnilo. Samotní hráči by boli radi, ak by svoju krajinu mohli reprezentovať na prestížnom podujatí.

"Je veľa vecí, ktoré na túto tému vplývajú. Myslím si však, že existuje dôvod, prečo by sme mali hrať v Číne. Bolo by to skvelé pre hokej a malo by to byť dôležité pre obe strany," povedal útočník New Yorku Islanders Anders Lee.