Finále Fed Cupu bude pre Slovenky veľkou školou. Štedro zaplatenou

Slovenky čaká v skupine USA a Španielsko.

11. feb 2020 o 19:31 (aktualizované 11. feb 2020 o 19:45) Viktor Kiššimon

BRATISLAVA. V sobotu večer im pri víťaznom kole na antukovom dvorci v bratislavskom Národnom tenisovom centre aplaudovali nadšení fanúšikovia.

Slovenské tenistky sa totiž tešili z výhry nad Veľkou Britániou, ktorá zároveň znamenala postup na finálový turnaj Fed Cupu.

Okrem športového úspechu im priniesla účasť medzi dvanástimi najlepšími krajinami sveta aj odmenu vo výške takmer 92 000 eur.

Oveľa štedrejšie sumy však čakajú na hráčky kapitána Mateja Liptáka v Budapešti (14. – 19. apríla).

Štedré prémie pre hráčky

Dvanásť krajín rozdelil včerajší žreb do štyroch skupín po troch.

Dva tímy, ktoré zo skupiny nepostúpia, si polepšia o 460 000 eur. Ak sa Slovenkám podarí malý zázrak a vyhrajú skupinu, postúpia do semifinále. S účasťou medzi najlepšími štyrmi krajinami sveta je spojená aj lákavá odmena takmer 1 285 000 eur.

Smútok zdolaného finalistu sa rozhodla Medzinárodná tenisové federácia (ITF) zmierniť sumou 1 835 000 eur.

Žreb finále Fed Cupu A-skupina: Francúzsko, Rusko, Maďarsko. B–skupina: Austrália, Bielorusko, Belgicko. C– skupina: USA, Španielsko, Slovensko. D–skupina: Česko, Nemecko, Švajčiarsko. Najlepšie hráčky súperiek: USA: Keninová (7. v rebríčku WTA) , S. Williamsová (9.), Španielsko: Muguruzová (16.) , Suarez-Navarrová (55.).

Oslavy nových fedcupových šampióniek spríjemní aj šek na takmer tri milióny eur. Nikdy v histórii nemohli získať tenistky vyššie v tímovej súťaži odmeny.

V roku 2018 sa vo Fed Cupe hralo dovedna o 3,2 milióna eur, vlani už o 6,9 milióna eur.

Nový model súťaže s jedným dejiskom a finálovým turnajom je podporený rekordnou dotáciou vo výške 16,5 milióna eur. Po prvý raz rovnakou, akú mal mužský Davis Cup.

ITF nezabudla ani národné zväzy. Slovenský tenisový zväz dostane za postup do Budapešti prémiu takmer 46 000 eur.

Ak by Slovenky odohrali životný turnaj a zopakovali by triumf z roku 2002, zväzová pokladnica by bola bohatšia o 1,1 milióna eur.

Proti Serene

Radosť Američaniek po postupe na finálový turnaj Fed Cupu. (zdroj: SITA/AP)

Pri budapeštianskom žrebe bolo Slovensko v najslabšom výkonnostnom koši. V aktuálnom rebríčku krajín sú za Slovenkami (10. miesto) len Švajčiarky, Belgičanky a domáce Maďarky.

Žreb slovenské tenistky, ktoré do Budapešti privedie ako líderka Viktória Kužmová, nešetril. Po prvý raz v histórii Fed Cupu si zahrajú proti USA.

V kvalifikačnom kole proti Lotyšsku nastúpili s čerstvou šampiónkou Australian OPen Sofiou Keninovou i Serenou Williamsovou. V top 60 rebríčka WTA majú až deväť hráčok.

Slovenky si zahrajú proti obom. Víťazke Australian Open Sofii Keninovej i finalistke Garbine Muguruzovej. (zdroj: SITA/AP)

Z druhého koša dostali tiež tím s grandslamovou víťazkou – Španielsko. Jeho líderkou je Garbine Muguruzová, ktorá bola Keninovej finálovou súperkou.

Hrať sa bude v hale na antukovom dvorci vo formáte dve dvojhry a jedna štvorhra.

"Keď sa pozerám na zloženie skupín, ťažko si bolo vyberať súperov. Naša skupina je zaujímavá, určite prinesie veľa kvalitných zápasov.

Verím, že do neďalekej Budapešti nás prídu povzbudiť fanúšikovia, ktorí uvidia kvalitný tenis. Američanky majú v tíme ikonu ženského tenisu Serenu Williamsovú, Španielky finalistku tohtoročného Australian Open Garbine Muguruzovú.

Ak do Budapešti prídu, budú určite veľkými lákadlami,“ povedal medzinárodný a športovo-technický riaditeľ Slovenského tenisového zväzu Ľubomír Páleník pre web stz.sk

Lipták: Môžeme iba prekvapiť

"Myslím, že vzhľadom na konkurenciu a tímy, ktoré sa v Budapešti predstavia, sme si veľmi nemohli vyberať. Pôjdeme do Budapešti skôr v pozícii, že môžeme iba prekvapiť.

Z prvého koša sme dostali tím USA, ktorý patrí medzi najsilnejšie na svete. Majú mnoho skvelých hráčok, či už do singla alebo do debla. Určite bude veľmi dôležité, v akom konkrétnom zložení nakoniec prídu. Z druhého koša sme dostali tím Španielska.

Tu bude určite dôležité, či bude v tíme aj ich najlepšia hráčka Garbine Muguruzová. Je to pre nich rozdielová hráčka. Pokiaľ by boli bez nej, šance pre nás by zvýšili.

Každopádne, pre nás sú oba tímy veľká výzva, bude to skvelá príležitosť pre naše hráčky konfrontovať sa s najlepšou konkurenciou na svete a každý zápas budeme môcť skôr prekvapiť. Budeme sa snažiť čo najlepšie pripraviť na jednotlivé súperky.

Verím, že naše baby sa dostanú do ešte lepšej hernej formy ako boli teraz a pokúsime sa opäť čo najviac predĺžiť potrebnú prípravu už pred turnajom," povedal ma margo žrebu Lipták.