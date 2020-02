Bývalí majitelia zanechali dlhy, hráči sú bez výplat. Tím z Fortuna ligy má problémy

Situácia v Senici je komplikovaná.

12. feb 2020 o 10:00 SITA

BRATISLAVA. Štyri dni pred začiatkom jarnej časti najvyššej slovenskej futbalovej súťaže je v tíme FK Senica veľmi neprehľadná situácia.

Bývalých majiteľov z Venezuely síce vystriedala slovenská spoločnosť Kosmos Invest s.r.o. na čele s Čechom Františkom Moricom.

Tá však ešte nie je majiteľom akcií a nemôže robiť v klube potrebné zmeny. Informuje o tom denník Šport.

Každý deň nové veci

Zo Senice počas zimnej prestávky odišli kanonier Frank Casteňeda, ale aj doterajší kapitán Sofian El Moudane, tiež Luís Ramírez, Kwaku Bonsu Osei či Jakub Krč.

Mužstvo trénuje v oklieštenom zložení, čo potvrdil pre RTVS stredopoliar Denis Baumgartner.

"Každý deň sa dejú nové veci, nie je to ideálne. Je pár dní do začiatku ligy a včera nás bolo osem hráčov, ktorí by mohli zasiahnuť do prvého zápasu v Dunajskej Strede," uviedol Baumgartner.

Koniec pri mužstve údajne čaká aj trénera Michala Ščasného, ten to bližšie nechcel komentovať.

"Nebudem sa k situácii vyjadrovať a nechcem hodnotiť, čo mi neprislúcha. Ja riešim iba športovú stránku,“ povedal Ščasný pre Šport.

Výplaty meškajú

Podľa toho istého zdroja by mohol Ščasného nahradiť Jozef Olejník, ktorý bol predtým športovým riaditeľom mládeže v Poprade a viedol aj druholigové Komárno.

"Myslím si, že pod Tatrami sme spoločne za mesiac niečo vybudovali. Majiteľ klubu sa voči mne zachoval seriózne a vyjde mi v ústrety, ak by som zamieril do Senice. Vízia, ktorú mi predostreli noví majitelia, ma oslovila a definitívne sa rozhodnem dnes,“ povedal Olejník pre Šport.

Nielen Ščasný, ale aj hráči a ďalší členovia realizačného tímu FK Senica čakajú na splatenie podlžností voči nim a nejde o malé peniaze.

Podľa RTVS bývalí majitelia zanechali v klube zo Záhoria dlh 700 000 eur, hráči a realizačný tím nedostali výplaty od septembra 2019. "Zatiaľ nemáme nič. Čakáme, kým sa to všetko ustáli a bude všetko vyplatené," potvrdil Baumgartner.

Senica sa po jesennej časti Fortuna ligy nachádza na deviatom mieste tabuľky. Z 18 zápasov jej hráči vydolovali 19 bodov, o päť viac ako má na konte posledné FK Pohronie.

Jarnú časť súťaže má Senica začať v nedeľu súbojom v Dunajskej Strede (15.00 h).