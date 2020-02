Najlepší hráč Tipsport ligy? Má exotické meno a na jedno oko takmer nevidí

Jeho príbeh je netuctový.

12. feb 2020 o 12:20 Igor Dopirák

BRATISLAVA. Má exotické meno a na pravé oko vidí iba na 20 percent. "Snajper zo mňa už asi nikdy nebude," žartoval Jindřich Abdul v rozhovore pre český Blesk.

Útočník Slovana Bratislava je momentálne najproduktívnejším hráčom slovenskej Tipsport ligy. V 44 dueloch nazbieral 53 bodov za 19 gólov a 34 asistencií.

Musí mieriť inak, ako reálne vidí

Abdul získal v tejto sezóne takmer totožný počet bodov, aký nazbieral v uplynulých dvoch ročníkoch v drese Popradu.

"Je to pre mňa zadosťučinenie. Po zranení som hneď vedel, že sa chcem vrátiť a mám na to, aby som hral na najvyššej úrovni. Mám radosť, že som reštartoval svoju kariéru," pokračoval pre Blesk.

Príbeh českého mladíka je dojemný a netuctový.

Na začiatku roka 2015 mu súper v juniorskej súťaži po zásahu hokejkou spôsobil vážne zranenie oka, po ktorom naň takmer oslepol.

"Odvtedy naň vidím plus-mínus rovnako. Oko sa, bohužiaľ, nezlepší. Malo by to takto ostať do konca života. A budem rád, ak sa to nezhorší," vravel 24-ročný útočník.

"Na začiatku som mal veľké problémy aj v normálnom živote. Na ľade som sa snažil nijako si to nepripúšťať, ale musel som si zvykať veľmi dlho. Teraz to už beriem tak, akoby mi nič nebolo," pokračoval.

Abdul mal po zranení oka problémy najmä s periférnym videním.

"Vidím naň rozmazane. Už som si na to ale zvykol. Viem, že pri streľbe na bránku musím mieriť trochu inam, ako to reálne vidím," popisoval.

Kariéra? Iba sa mi posunula

V doterajšej kariére si Abdul zahral iba v Česku a na Slovensku. Okrem Slovana a Popradu pôsobil aj v Prešove, Vsetíne, Znojme a v Sparte Praha.

Najhoršie spomienky má na krátke pôsobenie v Třebíči.

"Šiel som tam krátko po zranení. Tréneri sa ma pýtali, prečo mám ochranný košík, keď už nie som junior. Keď som im to vysvetlil, odvetili, že ma nemôžu nechať hrať, keďže nemám stopercentné oko," poznamenal.

“ Na začiatku som mal veľké problémy aj v normálnom živote. Teraz to už beriem tak, akoby mi nič nebolo „ Jindřich Abdul

Napriek nešťastnému súboju, pri ktorom si poškodil zrak, Abdul ostáva pozitívny.

"Nikde nie je napísané, že tam, kde som mohol byť v 21 rokoch, nebudem ako 26-ročný. Verím, že sa mi kariéra iba posunula," tvrdil.



Abdul patril medzi veľké talenty českého hokeja, v mládežníckych reprezentáciách si zahral trebárs aj s Davidom Pastrňákom, terajšou hviezdou Bostonu v NHL.

"David mal vždy veľké predpoklady, že bude mať skvelú kariéru. A iba to potvrdzuje. Je neskutočné, čo v NHL predvádza. V reprezentácii som sa s ním však trochu míňal, keďže hral väčšinou v zahraničí a ja som sa na záverečné turnaje nedostával," dodal Abdul pre Blesk.