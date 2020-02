Ťažký život fanúšika Arsenalu. Verí, že bude lepšie. Ale nebude

Prečo je z Arsenalu priemerný tím?

12. feb 2020 o 18:30 Jakub Vaverka

LONDÝN, BRATISLAVA. Trinásť anglických titulov, dva ligové poháre, pätnásť anglických superpohárov, rekordných trinásť FA Cupov a jeden Pohár víťazov pohárov.

Arsenal Londýn rozhodne nie je klubom druhého sledu, ktorý by bol bez úspechov. Problémom však je, že väčšina spomínaných trofejí pochádza z ďalekej minulosti.

Uplynulá dekáda sa v červenej časti Londýna niesla v znamení ústupu z pozícií a zvykania si na prehry.

V máji to bude šestnásť rokov, čo Arsenal pod vedením trénera Arséna Wengera vyhral Premier League bez jedinej prehry. Dodnes sa to nikomu inému nepodarilo, i keď Liverpool má tento ročník veľmi dobre rozbehnutý a kúsok Arsenalu môže zopakovať.

Arsenal upadá. Postupne a dlhodobo. Veď posledný ligový titul je starý ako druhák na strednej škole.

Prechod z Higbury a šetrenie

Jedným z dôvodov ústupu z pozícii, ktoré si Arsenal roky budoval, je prechod zo štadióna Highbury na nový Emirates Stadium.

Z Highbury sú dnes byty a botanická záhrada. Kanonieri sa v roku 2006 presunuli na Emirates Stadium, jeden z najväčších a najkrajších štadiónov vo Veľkej Británii.

Má kapacitu 60-tisíc miest a Arsenal na jeho výstavbu minul vyše 460 miliónov eur.

Obrovská investícia spôsobila, že ostalo menej peňazí na prestupy hráčov. Klub sa nechcel dostať do dlhov a čeliť existenčným problémom, tak prestal míňať na nákupy drahých hviezd.

„Nemám problém s míňaním peňazí. Pochopili by ste to, keby ste si so mnou vyrazili niekam do podniku,“ položartom hovoril Wenger.

Spočiatku to vychádzalo.