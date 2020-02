Nepomohlo mu ani 33 es. Bývalá svetová trojka senzačne podľahla Kórejčanovi

Kanaďan vypadol v druhom kole.

13. feb 2020 o 13:27 SITA

BRATISLAVA. Kanadský tenista Milos Raonič nastrieľal 33 es a 57 zo 64 prvých podaní, ktoré trafil do kurtu, premenil na body. Napriek tomu nepostúpil do štvrťfinále dvojhry na turnaji New York Open.

Nasadená dvojka a štvrťfinalista nedávneho Australian Open prehral s Kórejčanom Kwonom za 2:25 h 6:7 (4), 7:6 (4), 4:6 a skončil svoje pôsobenie v 2. kole podujatia, ktoré sa hrá na tvrdom povrchu v Nassau Veterans Memorial Coliseum.

"Súper hral veľmi dobre a ja som šťastný, že som zvládol tento ťažký zápas," cituje víťazného Kórejčana portál ATP Tour.

Zatiaľ čo 29-ročný Raonič je bývalá svetová trojka, o sedem rokov mladší Kórejčan bol najvyššie v renkingu ATP na 81. mieste a momentálne figuruje o tri priečky nižšie.

Za posledný rok zaznamenal skok o vyše 150 miest nahor. Do štvrťfinále dvojhry na turnaji hlavného okruhu ATP sa Kwon Soon-woo prebojoval po tretí raz v kariére (predtým Pune 2020, Los Cabos 2019), čo sú jeho dosiaľ najlepšie výsledky medzi elitou.

Súperom Kwona vo štvrťfinále v New Yorku bude víťaz štvrtkového osemfinále medzi Britom Kylom Edmundom a Nemcom Dominikom Köpferom.