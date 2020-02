Na sovietskeho víťaza v Tatrách pískali, on bol nadšený

Rozhovor Terajší šéf Medzinárodnej lyžiarskej federácie GIAN FRANCO KASPER (76) bol na MS 1970 vo Vysokých Tatrách ako mladý novinár švajčiarskeho denníka Courier de St. Moritz.

Spomínate si ešte na majstrovstvá sveta 1970 vo Vysokých Tatrách?

Akoby nie. Do dejiska šampionátu som sa presúval asi štyri dni pred začiatkom. Pricestoval som do Prahy, kde bolo ráno o šiestej úplne prázdne letisko. Po chvíli som stretol mladú ženu, ktorá upratovala letiskovú halu a nasmerovala nás - mňa a troch žurnalistov z NDR - na vnútroštátnu linku. Leteli sme malým lietadlom v strašnej snehovej fujavici.

Keď sme konečne pristáli v Tatrách, na ploche nás čakalo auto. Vodič nehovoril po anglicky, len nám ukázal, nech nasadneme. A o chvíľu sa v hustom snežení zjavilo svetlo – bola tu budova letiska, v ktorej sme našli informačné centrum šampionátu.

Nikdy na tú cestu nezabudnem. A ani na to, ako ma potom s ďalšími novinármi v Poprade posadili do vojenského džípu, ktorý nás odviezol do hôr, každého tam, kde si želal.

Čo vám zo šampionátu najviac utkvelo v pamäti?

Dvojnásobný šampión Gari Napalkov, víťaz súťaže skokanov na strednom aj veľkom mostíku a jeho nedorozumenie.