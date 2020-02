Guardiola sa sústreďuje na Ligu majstrov, neúspech ho môže stáť miesto

City stráca na Liverpool už 22 bodov.

13. feb 2020 o 16:27 TASR

LONDÝN. Tréner Manchesteru City Pep Guardiola povedal, že ak jeho tím nevyradí v osemfinále futbalovej Ligy majstrov Real Madrid, môže skončiť na lavičke obhajcu anglického titulu.

Španielsky kouč v uplynulých troch ročníkoch získal s klubom päť domácich trofejí, no v najprestížnejšej európskej súťaži nedokázal prejsť cez štvrťfinále.

V najvyššej anglickej súťaži City stráca na vedúci Liverpool už 22 bodov a súboj o európsky primát sa pre klub stáva prioritou.

"Chcem vyhrať Ligu majstrov. Snívam o tom a užívam si prípravný proces pred zápasom s Realom Madrid," povedal Guardiola pre Sky Sports.

"Ak ich nezdoláme, prídem k majiteľovi klubu, alebo športovému riaditeľovi a možno budem počuť, že to nie je dobré a že mám vyhadzov. Neviem či sa to naozaj stane, no už sa to stalo mnohokrát a môže sa stať znovu."

Guardiola má zmluvu do konca budúcej sezóny. "Dávame novej generácii a deťom veľmi drsný odkaz, počítajú sa iba triumfy. Ligová sezóna je katastrofou, no ak vyhráme Ligu majstrov, bude to niečo výnimočné, pretože to je veľmi náročné," dodal španielsky kouč.