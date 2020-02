Príbeh lásky a oddanosti. Fanúšik odkázal českému klubu sedem miliónov

Je to neuveriteľný príbeh, tvrdí riaditeľ klubu.

14. feb 2020 o 12:10 Jerguš Radačovský

BRATISLAVA. Bol dlhoročným a oddaným fanúšikom českého klubu Bohemians 1905. Jan Houdek zomrel vlani vo veku 71 rokov, podľahol zákernej chorobe.

Oddanosť klubu však potvrdil aj v najťažších chvíľach. Bohemiansu odkázal majetok v hodnote sedem miliónov českých korún (približne 280-tisíc eur).

Klub o tom informoval na svojom webe.

"Mrzí ma, že napriek tomu, že sme mali toho dosť spoločného, sa môj život nepreťal so životom jedného verného fanúšika," povedal pre klubový web riaditeľ Bohemiansu Darek Jakubowicz.

Houdek pred smrťou odkázal klubu všetko, čo našetril a čo mu ostalo. V celkovej hodnote odkázaného majetku sú nehnuteľnosti aj hotovosť.

"Chcel by som ho spoznať, poďakovať mu, bohužiaľ, osud to nechcel a nedovolil nám to. To najmenšie, čo pre neho teraz môžeme urobiť, je postarať sa o jeho poslednú cestu a dôstojné rozlúčenie. Je to neuveriteľný príbeh vernosti, lásky a oddanosti ku klubu, k Bohemke," pokračoval Jakubowicz.

Vedenie Bohemiansu už dostalo prvé Houdkove dokumenty. Súčasťou nich je aj vstupenka z roku 2005 na prvý zápas po obnovení chodu klubu, keďže Bohemiansu hrozil pre finančné problémy zánik. Klub sa vtedy vrátil do súťažného futbalu.

Dar prekvapil veľa ľudí. "Keď som behal po bankách, vybavoval prepisy účtu, tak sa nikdy nestretli s tým, že by niekto niečo odkázal spoločnosti. Väčšinou sa niečo odkazuje fyzickým osobám, ale nie spoločnosti," dodal Jakubowicz.

Klub ešte nevie, ako s financiami naloží. Dedičstvo do firmy vedia vložiť len navýšením základného imania.