Draft je ďaleko, mojou jedinou povinnosťou je drieť, vraví talentovaný Slovák

Vo Fínsku aj v reprezentácii zbiera body medzi staršími hráčmi.

14. feb 2020 o 13:43 SITA

Slovenská reprezentácia do 18 rokov - ilustračná fotografia.(Zdroj: TASR)

BRATISLAVA. Od roku 2005 sa objavil v prvom kole draftu zámorskej NHL iba jediný slovenský hokejista, keď v lete 2013 siahol Columbus Blue Jackets z 27. miesta po útočníkovi Markovi Daňovi.

V najbližšej edícii výberu talentov má šancu byť vysoko krídelník Martin Chromiak, no ešte väčšie nádeje sa v budúcnosti vkladajú do Juraja Slafkovského.

Stále iba 15-ročný košický rodák hokejovo napreduje vo fínskom TPS Turku a bojuje o miestenku vo výbere reprezentačnej "osemnástky" na domácom svetovom šampionáte A-skupiny I. divízie.

Hral proti výrazne starším hráčom

Trénerovi Ivanovi Fenešovi dal jasný signál výkonmi na nedávnom Turnaji Vlada Dzurillu v Piešťanoch, kde v troch zápasoch dvakrát skóroval a jeden gól pripravil pre spoluhráča. Na ľade strávil priemerne viac ako 20 minút za zápas.

"Bola to skvelá skúsenosť. Za príležitosti a dôveru som trénerom vďačný. Veľa som sa naučil, najmä z taktickej stránky, ale aj v oblasti zdokonaľovania techniky. Hral sa rýchly, tvrdý hokej.

Príliš som si neuvedomoval, že korčuľujem proti výrazne starším hráčom, keďže vo Fínsku hrám v doraste a navyše som absolvoval zopár štartov aj medzi juniormi. Chlapci v nej jazdili, hrali do tela. Vedel som, čo ma čaká," povedal Slafkovský v rozhovore pre oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Slafkovský: Vo Fínsku to je veľká hokejová škola

S hokejom začínal v metropole východného Slovenska, ale už od sezóny 2018/19 pôsobí v zahraničí. Z Košíc zamieril najskôr do rakúskeho Salzburgu, potom do českého Hradca Králové a od začiatku aktuálneho ročníka nastupuje v Turku.

Vo fínskej dorasteneckej súťaži odohral 35 zápasov s bilanciou 20+26 a v troch štartoch za juniorku si pripísal tri asistencie.

“ Fíni dávajú do všetkého 110 percent. Idú naplno. Čo začnú, to zodpovedne dokončia. Tréningy aj súťaže sú na úrovni, čo je skvelé pre môj hráčsky rozvoj. „ Juraj Slafkovský, slovenský hokejista

"Fínsko je úspešná hokejová krajina, ktorú ponúka začínajúcim hráčom veľmi dobré podmienky. Pred sezónou som o nich iba počul, dnes ich môžem potvrdiť.

Odišiel by som do Fínska už v úvode sezóny 2018/19, ibaže vtedy som bol ešte veľmi mladý na to, aby som mohol žiť sám tak ďaleko od domova,“ priznal talentový útočník.

Slafkovský má už v 15 rokoch vynikajúce fyzické dispozície (188 centimetrov, 87 kilogramov) a aj medzi staršími protihráčmi sa dokáže hravo presadzovať. V dorasteneckom tíme TPS momentálne nenájdete produktívnejšieho hráča.

"Som prekvapený, že to v sezóne takto dobre vypálilo. Dôležitejšie však je, že mám možnosť hrať v kvalitných mládežníckych súťažiach, kde je potrebné robiť rýchle rozhodnutia.

Je to veľká hokejová škola. Fíni dávajú do všetkého 110 percent. Idú naplno. Čo začnú, to zodpovedne dokončia. Tréningy aj súťaže sú na úrovni, čo je skvelé pre môj hráčsky rozvoj," hovoril pre HockeySlovakia.sk

Draft je ešte ďaleko

S hokejom začínal v piatich rokoch a na úvodný tréning prišiel v lyžiarskej prilbe. O dekádu neskôr sa o ňom hovorí ako hráčovi so šancou na prvé kolo draftu NHL. Jeho šanca však príde až v roku 2022.

"Vnímam, čo sa okolo mňa deje, no vždy si hovorím, že draft je veľmi ďaleko. Hocičo sa dovtedy môže stať. Mojou jedinou povinnosťou je drieť, aby som potvrdil tie pekné predpovede.

Na draft sa nekoncentrujem, pred sebou mám dva roky poctivej práce. Ak nechcem, aby po mne zostali len milé slová a články, musím vytrvalo pracovať,“ pokračoval.

Chce sa dostať na domáci šampionát

Slafkovského talent a schopnosti neunikajú ani pozornosti reprezentačných trénerov. V priebehu sezóny sa posunul z národného tímu do 16 rokov cez "sedemnástku" až do "osemnástky" a mohol by sa objaviť aj v kádri na domáce MS tejto vekovej kategórie. Práve to je jeho túžbou.

"Mojím najbližším cieľom je účasť na domácom šampionáte do 18 rokov. V budúcej sezóne by som chcel hrávať vo fínskej juniorskej súťaži. Privítal by som aj akúkoľvek možnosť zatrénovať si s áčkom.

Nehovoriac o tom, žeby som bol nadšený, ak by sa mi nebodaj ušiel nejaký zápas. Musím sa však zlepšiť v obratnosti, keďže som dosť vysoký.

Zároveň si uvedomujem, že vďaka týmto parametrom musím zabrať aj v rýchlosti," dodal mladý hokejista, ktorý by sa chcel podobať Petrovi Bondrovi a zo súčasných hráčov obdivuje Austona Matthewsa.