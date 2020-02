Miškovec takmer schytal dvojciferný debakel, Réway debutoval za Poprad

Hlasy po stretnutí:

Dan Ceman, tréner Banskej Bystrice: "Mali sme veľmi dobrý začiatok do zápasu, mali sme potrebný pohyb a vytvárali si aj šance. Mrzí nás však presilovka piatich proti trom, keď sme mohli zápas rozhodnúť. Celkovo sme mali v tomto zápase problémy s presilovkami. V druhej tretine sme nevyužili celý rad gólových príležitostí. Naše nevyužité presilovky nám zobrali energiu do ďalšieho priebehu zápasu. Napokon to teda skončilo 4:4, no musím povedať, že sme hrali nerozhodne v riadnom hracom čase s veľmi dobrým tímom. Mohli sme tento duel vyhrať za tri body, z toho sme sklamaní. Možno keby sme hrali celý zápas v piatich proti piatim, tak ich máme. Každopádne presilovka musí byť z našej strany lepšia a od zajtra už začneme na tom pracovať aby tomu tak aj bolo."

Ján Pardavý, tréner Trenčína: "Mali sme zlý začiatok a skoro dobrý koniec. Vstup do prvej tretiny bol zlý. Prehrávali sme 1:3, mal som aj obavy o brankára Tomeka po treťom góle, no potom sa chytil a podržal mužstvo, chytal famózne. Zvládli sme početné oslabenia, mali sme však veľa vylúčených hráčov, to sa nám nemôže stávať. Oceňujem, že mužstvo sa vždy vedelo dotiahnuť na súpera a dokonca vyrovnať. Mohli sme to v predĺžení strhnúť na našu stranu, mali sme tam šance v presilovke. Nájazdy realizovali hráči tiež dobre, ale nemali šťastie v zakončení. Za daného priebehu si získaný bod na ľade majstra vážime."