Cibulková, Chára, ale aj hráči Žiliny. Športovci chcú pomôcť malému chlapcovi

Čas na pomoc sa kráti.

14. feb 2020 o 21:56 Igor Dopirák

BRATISLAVA. Ochabuje mu svalstvo, ktoré používa pri hltaní a dýchaní. Dusí sa slinami a hlienmi, jedlo prijíma cez sondu. Istý čas ho museli pripojiť na umelú pľúcnu ventiláciu a prekonal tri zápaly pľúc.

Riškovi Balintovi v boji so spinálnou svalovou atrofiou pomáhajú aj známi športovci. Cieľom Balintovcov je vyzbierať približne dva milióny eur na liek, ktorý chlapcovi pomôže skvalitniť život.

Čas však hrá proti nim. Liek sa podáva iba deťom do dvoch rokov, ktoré bude mať Riško už v apríli.

"Na kurte mi bolo blízke bojovať o každú loptičku. A aj keď to niekedy mohlo vyzerať, že to už nedám, nakoniec som otočila priebeh zápasu. Často aj vďaka podpore od fanúšikov a okolia. Teraz by som chcela prispieť k tomu, aby sa otočil priebeh jedného veľmi ťažkého zápasu," napísala na sociálnej sieti bývalá tenistka Dominika Cibulková.

K nej sa čoskoro pridal aj hokejista Zdeno Chára, kapitán Bostonu Bruins. Práve v Bostone je nemocnica, ktorá jeden z najdrahších liekov na svete poskytuje.

"Som hrdý Slovák a viem, ako môžeme byť spolu podporní a veľkorysí, ako komunita na Slovensku. Všetci ste mi mnohokrát pomohli vašou podporou prejsť cez ťažké chvíle. Teraz by som vás chcel požiadať, aby ste túto podporu rozšírili o ďalšieho malého bojovníka na Slovensku, Riška," napísal Chára.

V piatok sa k pomoci pre chlapca pripojil aj futbalový klub MŠK Žilina. Celý výťažok zo vstupného z najbližšieho zápasu proti Zlatým Moravciam venuje rodine Balintovcov.

"Samotní hráči budú okrem toho organizovať dražby cez svoje sociálne siete a rovnako prisľúbili, že sa v prípade výhry v najbližšom zápase vzdajú svojich prémií v prospech Riška," uviedol mediálny manažér Žiliny Martin Kollár.