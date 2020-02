Hráča Edmontonu suspendovali za zákrok na Černáka. Bol trocha šialený, hovorí Slovák

Kassian sa bráni, že išlo o reflex.

15. feb 2020 o 7:21 TASR

EDMONTON. Oddelenie pre hráčsku bezpečnosť suspendovalo hokejistu Edmontonu Zacka Kassiana na sedem zápasov za jeho zákrok na Erika Černáka vo štvrtkovom zápase na ľade Tampy Bay.

Kassian kopol slovenského obrancu korčuľou do hrude. Počas suspendácie príde o 166-tisíc dolárov, ktoré pôjdu na účet fondu na podporu hráčov v núdzi, informoval web NHL.

Incident sa stal v závere prvej tretine zápasu, v ktorom domáca Tampa zdolala Edmonton 3:1. Po jednom zo súbojov sa Černák s Kassianom do seba zamotali a útočník Edmontonu pri vstávaní kopol slovenského obrancu korčuľou do hrude.

Černák vyviazol z incidentu bez zranenia, nevylučovali ani rozhodcovia. Kassian sa hájil tvrdením, že sa snažil iba uvoľniť zo skrumáže. Komisia však jeho argumentáciu odmietli.

"Kopol ma do hrude, keď sme ležali na ľade. Našťastie mu nešla noha vyššie. Bol trochu šialený. Pýtal som sa ho, čo s ním je, pretože toto sa nerobí. Nepovedal na to nič," uviedol Černák pre sportsnet. Kassian tvrdil, že išlo o reflex.

"Držal mi nohu, ležal na mne a na Joshovi Archibaldovi a chcel som ho z nás dostať. Bol to reflex, snažil som sa len uvoľniť si nohu, ani som nevedel, kde je puk. Keby som ho kopol silnejšie, tak by odletel a rozhodcovia by ma vylúčili," bránil sa krídelník Edmontonu, ktorý už v tejto sezóne dostal dvojzápasový trest za bitku s Matthewom Tkachukom z Calgary.