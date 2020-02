V tenise bežná vec, vo futbale ju nepovolili. Hráči si overenie VAR nebudú môcť žiadať

Podobne túto právomoc nebudú mať ani tréneri.

15. feb 2020 o 11:15 TASR

RÍM. Rada medzinárodnej futbalovej asociácie (IFAB) zamietla návrh Talianskej futbalovej federácie (FIGC), ktorý by trénerom a hráčom umožňoval vyžiadať si overenie situácie videorozhodcom (VAR), tak ako to funguje v tenise, či volejbale.

"Všetky sporné situácie analyzujú videoasistenti. Sú to experti z povolania a nevidíme dôvod, prečo by mal do toho zasahovať tréner.

Celý koncept VAR je založený na vzájomnej spolupráci rozhodcov a videoasistentov, nie na tom, že niekto iný bude ich rozhodnutia spochybňovať," povedal výkonný riaditeľ IFAB Lukas Brud pre sportschau.de.

Podľa FIGC tento krok v žiadnom prípade neobmedzuje právomoci rozhodcov, ale išlo by naopak o prirodzený vývoj systému.

O zavedení zmien v pravidlách bude rokovať Valné zhromaždenie IFAB 29. februára 2020. Podľa Lukasa Bruda však Taliansko žiadny ďalší návrh nepodalo.