Je šéfom Vlhovej fanklubu. Petra ma berie ako veľkú otravu, tvrdí

V Slovinsku dominujú slovenské vlajky.

15. feb 2020 o 13:10 Juraj Berzedi

KRANJSKA GORA. Na malom námestí v dedinke Podkoren je počuť slovenské pesničky a cítiť vôňu guláša. Približne tristo metrov od svahu majú slovenskí fanúšikovia veľkú párty.

Do rytmu im hrala Ľudová hudba JAS, ktorá naspievala aj hymnu pre úspešnú slovenskú lyžiarku Petru Vlhovú.

„Máme tu členskú schôdzu fanklubu, na ktorú je každý povinný prísť,“ načrtol Miroslav Ledecký, ktorý je šéfom Vlhovej fanklubu.

Slovinské stredisko sa počas Svetového pohára v alpskom lyžovaní zabávalo vďaka slovenským rytmom.

Ľudia so slovenskými vlajkami a čapicami spievali a zabávali sa. Námestie sa na chvíľu rozdelilo na dve polovice. Kým prvá časť kričala Petra, druhá odpovedala Vlhová.

Guláš pripravovali už od jednej v noci

Do Mariboru sa chystalo vyše tritisíc slovenských fanúšikov. Tým, že sa preteky presunuli do Kranjskej Gory sa ich počet o polovicu znížil. Na družnej atmosfére to však neubralo.

„Už od jednej ráno varíme guláš. Bol to môj výmysel. Do siedmej sme dodržali nočný pokoj a teraz sa už zabávame,“ priznal o deviatej ráno Ledecký.

Po pár minútach sa približne päťdesiatka slovenských fanúšikov za zvukov bubnov presúvalo do lyžiarskeho areálu. Domáci si to natáčali na telefóny a mali z toho veľkú zábavu.

Poriadny koncert na námestí sa začal až po prvom kole, v ktorom bola Vlhová na prvom mieste. Slováci spievali ľudové piesne, popíjali varené víno a jedli guláš.