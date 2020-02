Trenčín rozstrieľal Michalovce, ďalšie dva zápasy skončili remízami

Hlasy po zápase:

Peter Lérant, tréner Serede: "Pre nás je to sklamanie. Úvod sme zachytili, zlomil nás však nešťastný prvý gól. Mali sme šance aj do prestávky, škoda, že sme nevyrovnali. Do druhého polčasu sme išli nátlakovo, podarilo sa nám zrovnať skóre, dnes sme však dostali dva góly, mali sme sedem šancí, nakoniec sa nám podarilo vyrovnať v nadstavenom čase."

Ján Haspra, tréner Ružomberka: "Úvod stretnutia bol z našej strany rozpačitý, ujali sme však vedenia šťastným gólom po priamom kope. Do druhého polčasu sme vstúpili s tým, čo najdlhšie neinkasovať, čo sa nám však nepodarilo. I keď v oslabení sme opäť išli do vedenia, súper nakoniec v úplnom závere vyrovnal a asi to tak malo byť. Takže zaslúžená remíza."