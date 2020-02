Pred MS zistil nepríjemnú diagnózu. Otčenáš dosiahol životný výsledok

Verí, že dobrým výsledkom v šprinte sa preňho MS nekončia.

15. feb 2020 o 19:08 TASR

ANTERSELVA. S vyskočenou platničkou a novými lyžami, no i tak dosiahol najlepší výsledok v doterajšej kariére.

Martin Otčenáš potvrdil stúpajúcu formu už v generálke na MS v Pokjluke a v sobotňajšom šprinte v Anterselve ju korunoval.

Trinástym miestom sa posunul o osem priečok oproti doterajšiemu maximu. Verí, že na svetovom šampionáte to nebol posledný dobrý výkon.

Musel ísť do nemocnice

Tridsaťdvaročný pretekár predviedol čistú streľbu, ktorú podporil kvalitným bežeckým výkonom. "Som rád, že to vyšlo a obzvlášť na MS, keďže tá sezóna bola doteraz nič moc. Veril som, že nemôže byť utopená úplne celá a raz sa to musí podariť," povedal pre TASR.

Vzostupnú formu naznačil už v posledných pretekoch SP pred MS v Pokljuke, kde sa ako prvý Slovák v sezóne dostal na bodovanú pozíciu (39.).

Počas sústredenia v Ridnaun ju dokázal vyšperkovať napriek tomu, že tesne pred odchodom dostal zlú správu.

"So svojimi problémami s chrbtom som už musel ísť do nemocnice. Magnetická rezonancia odhalila, že mám o 1,3 cm vyskočenú platničku. Stále mi nešlo do hlavy, prečo ma už dva roky tak bolí chrbát. Či oddychujem, či trénujem, stále to bol to isté. Už mi to nedalo, išiel som na vyšetrenie a trochu ma prekvapilo, že je to až takéto," uviedol.

Keďže nechcel prerušiť sezónu, zvolil konzervatívnu liečbu. Rôzne cvičenia na posilnenie svalstva, masáže, no aj lieky proti bolesti.

"Mal som nejaké návrhy od doktorov, čo s tým robiť, ale nevedeli sme, akoby na to zareagoval organizmus. Stále behám, takže to ešte nejako vydržím a po sezóne to vyriešim tak, aby ma to neobmedzovalo," uviedol.

Dúfa, že týmto výsledkom sa majstrovstvá nekončia

Dobrú streleckú formu naznačil už v mixe, v ktorom dal taktiež dve nuly. V sobotu zvládol prvú na jednotku, keď okrem presnej predviedol aj rýchlu streľbu. Pred druhou si doprial zopár nádychov, nič neuponáhľal a vyšlo to.

"Nepripúšťal som si tlak. Myslím si, že som už dosť starý a skúsený, aby som využil tú šancu, ktorú som napríklad na ZOH v Pjongčangu nevyužil," pripomenul olympijský šprint, ktorý po dobrom rozbehu "pochoval" štyrmi chybami v stojke.

Zaujímavosťou je, že v sobotu nastúpil s novými lyžami, ktoré mu prichystal otec tesne pred štartom.

"Celú sezónu mám svoj servis na strelnici aj ohľadom lyží. O ne sa stará otec a asi si dnes zaslúži pochvalu. Tesne pred štartom som dostal nový pár, ktoré stihol pripraviť tak, aby som na nich išiel takéto preteky," povedal.

"Dnes to bol dobrý výsledok a dúfam, že sa ním majstrovstvá sveta nekončia," dodal.

Jeho výkon ocenilo aj množstvo pretekárov, bývalých biatlonistov a ďalších ľudí v útrobách arény v Anterselve, ktorí mu zagratulovali k úspechu. "Poznáme sa a vedia, koľko energie to stojí a asi to aj vedia oceniť," dodal.