City dostalo dvojročný zákaz, Klopp vyzýva, aby ľudia nevynášali súdy

Manchester dostal dvojročný zákaz činnosti v európskych súťažiach.

15. feb 2020 o 23:17 Jana Sedláková

BRATISLAVA. Manchester City dostal od UEFA v piatok trest za porušenie finančnej fair play. Nebudú sa tak môcť zúčastniť európskych súťaží, pokiaľ neuspejú s odvolaním.

Konkrétne sa mali previniť tým, že si neoprávnene navyšovali hodnotu sponzorských zmlúv. Rovnako dostali k trestu pokutu 25 miliónov libier (viac ako 30 miliónov eur).

Klub vtedy uviedol, že sú z trestu "sklamaní, ale nie prekvapení". Viaceré médiá tak prišli s úvahami, že po tomto treste môže skončiť tréner Pep Guardiola.

Web Daily Mail prišiel aj s konkrétnym menom. Náhradníkom by mohol byť Maurice Pochettino. V súvislosti s ním sa skloňovali viaceré tímy, do ktorých by mohol prísť. Bývalý tréner Tottenhamu je už rok spájaný s prestupom do niektorého z klubov v Manchesteri.

Zatiaľ však nikto oficiálne stanovisko nevydal. Naviac o Guardiolovom odchode sa hovorilo už pred udelením trestu. Dôvodom mali byť práve slabšie výsledky v európskej súťaži, kde nevedeli prejsť cez štvrťfinále.

K vylúčeniu Manchesteru sa vyjadril aj tréner Liverpoolu Jürgen Klopp. "Samozrejme, to bol obrovský šok," povedal.

"Viem si to predstaviť, musí byť ťažké to teraz pochopiť. Veríte ľuďom, s ktorými pracujete. Tí vám povedia, ako to je a zrazu vám niekto povie, že celé je to inak," reagoval Klopp.

Upozornil tiež, že tím sa ešte odvolá a tak by aj ľudia nemali súdiť skôr, ako sa celá vec neuzavrie. "Skutočne súcitím s Pepom a hráčmi. Je to však iba prvý verdikt, odvolajú sa, uvidíme, čo sa stane. Avšak musí to byť vážne, keď UEFA reagovala takto," povedal tréner Liverpoolu.

Pokiaľ by s odvolaním neuspeli, Manchester City nebude môcť súťažiť v európskych súťažiach v sezónach 2020/2021 a 2021/2022.