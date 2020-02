Tatrancov počas šampionátu pozdravil aj Nixon. Spôsobil problémy

Rozhovor Pred šampionátom sa nás pýtali, či sa budú môcť zahraniční návštevníci po Tatrách voľne pohybovať alebo fotografovať, spomína LADISLAV HARVAN, jeden z organizátorov MS 1970 v severskom lyžovaní vo Vysokých Tatrách.

Ako ste prežívali, keď Vysokým Tatrám v Bejrúte pridelili právo organizovať majstrovstvá sveta 1970 v severskom lyžovaní?

Podľa mňa bola rozhodujúcim momentom spolupráca s Talianmi, ktorí sa na rovnakom kongrese uchádzali o svetový šampionát v alpských disciplínach. Bez nej by sa to nepodarilo. Východný blok držal spolu, dovedna to bolo devätnásť hlasov. Taliani mali okrem troch vlastných hlasov presvedčiť krajiny latinského sveta. Na pridelenie šampionátu bolo potrebné získať 37 hlasov. My sme na oplátku podporili kandidatúru talianskej Val Gardeny, ktorá vyhrala v druhom kole. Vysoké Tatry vyhrali už v prvom kole. Dostali 41 hlasov, čo bolo ohromné prekvapenie. Spolupráca s Val Gardenou pretrvala aj naďalej. Navštevovali sme sa ešte roky po šampionáte.

Čo spôsobovalo po pridelení šampionátu organizátorom najväčšie starosti?

Výstavba. Našťastie, od istého času sa do toho zainteresovala aj vláda. Za jej zmocnenca vymenovali Jána Gregora, ktorý bol na dodávateľov ostrý ako sekera. Napriek tomu sa nepodarilo všetko dokončiť načas. Napríklad hotel Patria. Investorom bol pražský Čedok, stále ich bolo treba naháňať. S Patriou sme počítali pre veľkých pánov, mala tam bývať politická elita. Napokon sme ich ubytovali v Tatranskej Lomnici, čo však spôsobovalo dopravné komplikácie pri presunoch na Štrbské Pleso. Z hotelu Patria by niektorí prešli hádam aj pešo.

Pohľad na skokanské mostíky a rozostavaný Areál snov 15 mesiacov pred majstrovstvami sveta 1970 vo Vysokých Tatrách. (zdroj: TASR)

Ako ovplyvnila prípravy MS okupácia Československa vojskami Varšavskej zmluvy v auguste 1968?

Na akciách FIS sme v súkromných debatách čelili rôznym otázkam. Či sa budú môcť zahraniční návštevníci po Tatrách voľne pohybovať, alebo len v sprievode policajtov, či budú môcť fotografovať alebo či vôbec dokážeme šampionát zorganizovať. Mnohí nám to nechceli veriť.

Pred majstrovstvami padlo rozhodnutie, že máme zohnať vojakov, ktorí sa posadia na tribúny, aby diváci nerobili neprístojnosti. Očakávalo sa, že na sovietskych pretekárov budú ľudia pískať. Tak sme vyrazili do kasární. No a skončilo sa to tak, že vojaci pískali na tribúne aspoň tak dobre ako civili.