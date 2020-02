Liverpool sa vráti na osudový štadión. Nórsky kanonier privíta svoj vzor

Liga majstrov pokračuje úvodnými osemfinálovými zápasmi.

17. feb 2020 o 22:00 TASR

BRATISLAVA. Dva mesiace od skončenia skupinových bojov sa opäť rozkrúti kolotoč futbalovej Ligy majstrov.

Atletico Madrid chce v úvodnom osemfinálovom zápase proti FC Liverpool obhajcovi trofeje "osladiť" návrat na miesto finálového triumfu.

V ďalšom utorňajšom súboji so začiatkom o 21.00 h privíta Borussia Dortmund, bez zraneného kapitána Marca Reusa, Paríž St. Germaim. Odvety sú na programe v stredu 11. marca.

Atletico prechádza zmenou

Atleticu sa v tejto sezóne zatiaľ nedarí podľa predstáv. V La Lige stráca na vedúci Real Madrid 12 bodov a jeho obranné hradby po odchodoch kapitána Diega Godina, Lucasa Hernandeza a Felipeho Luisa už nie sú také pevné.

Potvrdil to aj piatkový duel na pôde Valencie, v ktorom Atletico dvakrát inkasovalo po štandardkách. "Naša hra má v tejto sezóne predsa len iné charakteristické črty.

Liga majstrov 2019/2020 - osemfinále Utorok 18. február: 21:00 - Atletico Madrid - FC Liverpool

- Atletico Madrid - FC Liverpool 21:00 - Borussia Dortmund - Paríž St. Germain

Iným spôsobom útočíme aj bránime. Počas ôsmich rokov pôsobenia na lavičke Atletica som sa veľakrát presvedčil o tom, že cesta k úspechom je tŕnistá. Vždy som mal však trpezlivosť, energiu a vieru v to, čo robím.

Transformácia mužstva neznamená stagnáciu. Poznám svojich hráčov a som presvedčený o tom, že dajú do toho všetko," zdôraznil tréner Atletica Diego Simeone.

Proti Liverpoolu mu bude chýbať anglický reprezentačný obranca Kieran Trippier, ktorý absolvoval operáciu prietrže. Otáznik visí aj nad štartom útočníka Alvara Moratu, proti Valencii odohral iba 24 minút.

"Zápasy vyraďovačky sú veľmi náročné. Sme však odhodlaní zvíťaziť nad obhajcom prvenstva v Lige majstrov. Som presvedčený o tom, že to bude z našej strany výborný zápas," citoval denník Marca slová stredopoliara Atletica Marcosa Llorenteho, ktorý vo Valencii strelil jeden gól svojho tímu.

Náskok Liverpoolu je prekvapením aj pre Kloppa

Liverpool má na madridský štadión Wanda Metropolitano tie najkrajšie spomienky. Vlani 1. júna na ňom oslavoval zisk najcennejšej európskej trofeje po finálovom triumfe 2:0 nad Tottenhamom Hotspur.

Tréner Jürgen Klopp si však uvedomuje, že vo vyraďavačke to jeho zverenci nebudú mať ľahké. "Nemám ani poňatia, či sa nám opäť podarí vyhrať Ligu majstrov, no urobíme pre to všetko.

Vlaňajšia sezóna ukázala, že sme schopní zdolať aj najsilnejšie európske tímy. Atletico však bude tvrdý oriešok, je to skúsené a veľmi dobre organizované mužstvo," nechal sa počuť Klopp.

V sobotňajšom dueli najvyššej anglickej súťaže na pôde Norwichu City sa Liverpool dlho trápil. Napokon však vydrel víťazstvo 1:0 a na čele tabuľky má pred druhým Manchestrom City už 22-bodový náskok.

O triumfe rozhodol senegalský útočník Sadio Mane, ktorý sa vrátil do kádra po štvorzápasovej pauze zavinenej zranením stehenného svalu. Liverpoolu stačí k zisku titulu už "len" päť víťazstiev v zostávajúcich dvanástich ligových zápasoch.

"Náš náskok je naozaj veľký, až to nedokážem pochopiť. Nikdy predtým som to ešte nezažil," priznal Klopp.

Haaland privíta svoj vzor

V dortmundskom Iduna Parku sa stretnú dva tímy, ktoré strieľajú veľa gólov. Borussia sa bude proti PSG v útoku spoliehať najmä na Erlinga Brauta Haalanda. Osemnásťročný Nór po prestupe do vestfálskeho tímu láme rekordy.

Hneď pri svojom bundesligovom debute proti Ausgburgu zaznamenal hetrik. V úvodných šiestich súťažných zápasoch v drese Dortmundu strelil deväť gólov. Na jeseň v skupinovej fáze LM žiaril ešte v drese rakúskeho Salzburgu, na konto si pripísal osem presných zásahov.

"V Salzburgu som dával góly ako na bežiacom páse. Jedným očkom som však sledoval Kyliana Mbappeho a jeho skvelú streleckú bilanciu v drese Paríža vo francúzskej Ligue 1. Kylian bol mojím vzorom, zistil som, že vždy sa dá dosiahnuť ešte vyššia úroveň."

Mbappe rovnako ako Brazílčan Neymar chýbali PSG v ligovom zápase na pôde predposledného Amiens, v ktorom tím trénera Thomasa Tuchela prehrával už 0:3. Hoci sa hosťom podarilo otočiť na 4:3, body sa napokon delili po remíze 4:4.

"Hrali sme veľmi nekoncentrovane a chaoticky. V úvode sme si zbytočne skomplikovali situáciu. V závere sme mohli streliť aj piaty gól, no nepodarilo sa a súper to využil.

Musíme tento zápas hodiť za hlavu a naplno sa skoncentrovať na súboj v Dortmunde. Chyby v obrane by sa nám mohli kruto vypomstiť. Dúfam, že proti Borussii bude môcť nastúpiť aj Neymar, ktorý pre problémy s rebrami vynechal uplynulé ligové duely.

O jeho štarte sa možno rozhodne až niekoľko hodín pred výkopom," pripustil Tuchel.