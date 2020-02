Liverpool má v ďalšom ročníku Ligy majstrov isté miesto, na dosah má aj niekoľko rekordov

Klub čaká na titul v Premier League 30 rokov.

18. feb 2020 o 11:43 SITA

BRATISLAVA. Kým väčšina európskych futbalových gigantov v polovici februára naďalej bojuje o účasť v nasledujúcej edícii Ligy majstrov, Liverpool má túto misiu s výrazným predstihom splnenú.

Jednoznačný líder Premier League má po pondelňajšom víťazstve Manchestru United na pôde FC Chelsea 2:0 už aj matematickú istotu toho, že sa umiestni v Top 4 najvyššej anglickej súťaže.

Zaujímavosťou je, že klub z Anfield Road to dosiahol ešte predtým ako sa v aktuálnom ročníku Ligy majstrov rozbehli vyraďovacie súboje.

Liverpool má čele anglickej ligy 36-bodový náskok pred piatym Tottenhamom, pričom do konca súťaže zostáva dvanásť kôl. Tottenham teoreticky ešte môže dostihnúť tím pod vedením Jürgena Kloppa, ale to by musel vyhrať všetky zostávajúce zápasy, vrátane toho proti Chelsea, ktorá má aktuálne o bod viac.

Tým pádom by zase Liverpool bodovo nedostihol tím vedený Frankom Lampardom.

Každopádne, miestenku v Lige majstrov si v Anglicku na rozdiel od predošlých sezón zrejme zabezpečí aj tím na piatom mieste, keďže priebežne druhému Manchestru City bola na dva roky pozastavená činnosť v európskych súťažiach.

Liverpool čaká na domáci majstrovský titul od roku 1990 a teoreticky ho môže oslavovať už 7. marca po zápase s Bournemouthom. Na dosah má aj niektoré rekordy.

Doposiaľ najrýchlejšie sa podarilo vyhrať Premier League Manchesteru United, ktorý pod vedením Sira Alexa Fergusona získal v sezóne 2000/2001 titul už 14. apríla.

Od sezóny 2003/2004 sa môže Liverpool stať prvým tímom, ktorý prejde súťažou bez prehry a takisto má šancu pokoriť bodový rekord Manchesteru City - v ročníku 2017/2018 nazbieral sto bodov.