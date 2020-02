Líder prehral v derby, jeho zaváhanie využil Slovan. Uspeli aj Košice

Hlasy po stretnutí:

Miroslav Kováčik, tréner Nitry: "V prvej tretine nebol náš výkon zlý, žiaľ, nevyužili sme šance. Na jej konci sme urobili zbytočný faul. Aj keď sme si povedali, ktorých hráčov treba strážiť, tak Haščák strelil gól. Následne sme vyhodili puk do hľadiska a dali Košiciam ďalšiu presilovku. Košice majú kvalitných hráčov a zápas sa začal uberať iným smerom ako to vyzeralo v prvej tretine.

Našťastie sme sa dostali do zápasu gólom v presilovke. Hostia si výsledok v tretej tretine skúsene postrážili a nepúšťali nás do šancí. Keď už sme sa do nejakej dostali, tak majú vynikajúceho Košarišťana, ktorý ich drží celú sezónu. Opäť sme strelili iba jeden gól, ale musíme nato čím skôr zabudnúť. V nedeľu musí prísť iné mužstvo, ktoré začne domáce zápasy vyhrávať, pretože ak to tak nebude, do play off sa nemusíme ani dostať."

Peter Draisaitl, tréner Košíc: "Nebol to pre nás ľahký zápas. V druhej tretine po premenených presilovkách sa mi nepáčilo, že sme sa uspokojili. Upustili sme od toho, čo sme chceli hrať. Pre nás sú to dôležité body do tabuľky. Hlavný cieľ bodovať v Nitre je tak splnený."