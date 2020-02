Chára sa ospravedlnil za krosček do krku. Odspúšťam mu, tvrdí Gallagher

Slovák dostal za zákrok najvyššiu možnú pokutu.

19. feb 2020 o 11:29 TASR

BOSTON. Slovenský hokejista Zdeno Chára sa ospravedlnil Brendanovi Gallagherovi za krosček, ktorý mu uštedril v minulotýždňovom víťaznom dueli NHL s Montrealom (4:1).

Kapitán Bostonu ho zasiahol v druhej tretine v strkanici pri čakaní na buly hokejkou do krku, za čo dostal dvojminútový trest a neskôr od ligovej disciplinárky aj najvyššiu možnú pokutu 5000 dolárov.

Po vzájomnej šarvátke inkasoval dvojminútový trest za hrubosť aj krídelník Canadiens.

Podľa zámorských médií si Chára neskôr zohnal číslo na kanoniera Montrealu a telefonicky sa mu ospravedlnil za zákrok. Gallagher súperovo gesto ocenil.

"Odpúšťam mu. Neznamená to, že budem hrať teraz iným štýlom, alebo že on bude hrať iným štýlom. Naďalej sa teším, ako budem proti nemu bojovať. No vážim si, že sa mi ozval a ospravedlnil sa mi. Samozrejme, cítil sa zle," povedal Gallagher podľa RDS.

Chára sa podobným spôsobom ospravedlnil pred deviatimi rokmi aj Ryanovi Callahanovi, vtedy hráčovi New Yorku Rangers.

V apríli 2011 v zápase v Madison Square Garden chcel Callahan zblokovať delovku slovenského obrancu, no puk ho nešťastne trafil na nechránenú časť nohy a výsledkom bol zlomený členok.

"Chára ma vtedy kontaktoval prostredníctvom spoluhráča Mariána Gáboríka a ospravedlnil sa mi za to. Pýtal sa ma, či som v poriadku. Nebola to jeho vina, to ja som bol ten hlupák, ktorý sa rozhodol zblokovať jeho strelu," pripomenul teraz Callahan na Twitteri.