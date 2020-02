V Lisabone môže nastúpiť Škrtel proti Šporarovi, Škriniar sa predstaví v Bulharsku

Štartuje vyraďovacia fáza Európskej ligy.

19. feb 2020 o 23:00 SITA

BRATISLAVA. Porciou šestnástich zápasov odštartuje vo štvrtok vyraďovacia fáza futbalovej Európskej ligy 2019/2020.

Na rozdiel od skupinovej časti, v šestnásťfinále medzi 32 najlepšími tímami súťaže už nefiguruje žiaden slovenský klub.

Krajinu spod Tatier budú zastupovať aspoň stopéri Milan Škriniar v talianskom Interi Miláno a Martin Škrtel, ktorého turecký Istanbul Basaksehir bude čeliť Sportingu Lisabon.

Práve do klubu z portugalskej metropoly zamieril v januári zo Slovana Bratislava najlepší strelec uplynulej sezóny Fortuna ligy aj jesennej časti aktuálneho ročníka najvyššej slovenskej súťaže - Slovinec Andraž Šporar.

Je otázne, či Šporar nastúpi

Čoskoro 26-ročný rodák z Ľubľany dosiahol v skupinovej fáze Európskej ligy päť presných zásahov a ďalšie dva pripravil spoluhráčom.

Počas 345 ligových minút v novom pôsobisku sa však zatiaľ nepresadil a je otázne, či dostane príležitosť v súboji s bývalým kapitánom slovenskej reprezentácie.

V aktuálne lepšej forme je Basaksehir, ktorý figuruje na druhej pozícii v tureckej Süper Lig, zatiaľ čo Sporting je v Primeira Lige až štvrtý s 18-bodovým mankom na vedúcu Benficu.

Začiatok súboja na Štadióne Josého Alvaladeho je naplánovaný na 18.55 h.

Inter patrí medzi favoritov na triumf

Futbalisti Interu Miláno patria po neúspechu v základnej skupine Ligy majstrov medzi ašpirantov na celkový triumf v európskom pohári číslo dva.

V Serie A majú vynikajúcu fazónu a v šestnásťfinále Európskej ligy ich čaká bulharský Ludogorec Razgrad na lavičke s českým trénerom Pavlom Vrbom. Úvodný duel je na programe od 18.55 h na Balkáne.

"Vieme, že všetky zápasy v Európskej lige sú náročné a Ludogorec sa bude chcieť pred vlastnými fanúšikmi určite ukázať v dobrom svetle. Napriek tomu by sme chceli zvíťaziť," vyjadril sa pre klubový web uruguajský stredopoliar Milánčanov Matías Vecino.

Getafe chce zaskočiť Ajax

Ďalším tímom s vysokými ambíciami je holandský Ajax Amsterdam.

Semifinalista minulej edície Ligy majstrov vyzve v prvom kole play off nevyspytateľné Getafe, ktoré je v španielskej La Lige prekvapivo na tretej pozícii za Realom Madrid a FC Barcelona.

Prvý duel sa uskutoční rovnako od 18.55 h na Pyrenejskom polostrove.

"Musíme ísť krok po kroku. Potrebujeme sa zamerať najprv na Getafe. Je to silný súper, ktorý prežíva vydarenú sezónu. Bude to náročný dvojzápas, ale verím, že ho zvládneme. Dáme do zápasov všetko, aby sme sa dostali čo najďalej," skonštatoval v rozhovore pre oficiálny klubový portál mladý záložník lídra holandskej Eredivisie Donny van de Beek.

Dvadsaťdvaročný hráč by sa po sezóne mohol presťahovať do španielskeho Realu Madrid.

Chýba obhajca trofeje

V aktuálnej edícii Európskej ligy chýba obhajca trofeje, keďže londýnska Chelsea bojuje v osemfinále Ligy majstrov. Česť anglických tímov budú zachraňovať Manchester United, Arsenal Londýn a Wolverhampton Wanderers.

United si v šestnásťfinále zmerajú sily s belgickým FC Bruggy, hráčov Arsenalu čaká konfrontácia s gréckym Olympiakosom Pireus a Wolves vyzvú španielsky Espanyol Barcelona.

Najúspešnejší tím histórie Európskej ligy, španielsky FC Sevilla s piatimi prvenstvami, bude čeliť v úvode vyraďovacej časti rumunskému CFR Kluž.

Odvety sa uskutočnia o týždeň, vo štvrtok 27. februára, s výnimkou druhého zápasu medzi portugalským Sportingom Braga a škótskym Glasgowom Rangers, ktorý sa bude hrať o deň skôr.