Pre Liptovský Mikuláš sa sezóna skončila. Pozrite si konečnú tabuľku základnej časti

Liga sa rozdelila na dve časti.

21. feb 2020 o 20:55 Igor Dopirák

Základnú časť najvyššej slovenskej hokejovej súťaže Tipsport ligy vyhrala Banská Bystrica, keď iba o dva body predstihla Slovan Bratislava.

Na play off si však musia fanúšikovia počkať.

Súťaž sa po piatkových zápasoch rozdelila na dve polovice - skupinu víťazov a skupinu porazených.

Tímy na 1. až 6. mieste budú bojovať o Pohár Dušana Pašeka a o nasadenie do play off. Tímy na 7. až 12. mieste majú jediný cieľ - skončiť na prvých dvoch priečkach, ktoré zaručujú postup do vyraďovacej časti.

Mužstvá v oboch skupinách čaká v nadstavbovej fáze ešte desať zápasov systémom každý s každým raz doma a raz vonku.

Pre posledný Liptovský Mikuláš sa sezóna skončila. Nakoľko z ligy nikto nevypadáva, Liptáci budú účastníkmi elity aj v budúcom ročníku.

Tipsport liga 2019/2020 - konečná tabuľka po základnej časti (52. kôl)