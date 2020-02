Video s Djokovičom je hitom internetu, dojíma ním fanúšikov

Pre takéto momenty človek žije, tvrdí.

19. feb 2020 o 20:42 Igor Dopirák

BRATISLAVA. Patrí medzi najúspešnejších tenistov všetkých čias, ale fanúšikovia ho majú radi aj pre jeho správanie mimo kurtu.

Novak Djokovič najnovšie zaujal tým, že si vo večerných hodinách na ulici v rodnom Belehrade zahral tenis s partiou detí.

"Bolo to spontánne, vracal som sa s raketami domov a prvýkrát v živote som videl, že deti hrajú tenis bez siete," uviedol Srb pre tamojšie médiá.

"Potom som im povedal, že idem priniesť sieť a zavesíme si ju o dve lampy, aby sme si zahrali, ako sa patrí," pokračoval.

Víťaz nedávneho Australian Open priznal, že pohľad na svet mu zmenilo otcovstvo. S manželkou Jelenou majú 5-ročného syna Stefana a 2-ročnú dcéru Taru.

"Bolo to skvelé, pre takéto momenty človek žije. Teraz, keď som otcom, podobné situácie využívam. Je mi potešením vidieť hrať deti tenis či udierať loptičkou do steny. Veď je to spôsob, ako sme začínali všetci," dodal Djokovič.

Video sa stalo okamžite hitom internetu.