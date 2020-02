Hlavný cieľ? Nemám ho. Najradšej by som vyhral všetko, vraví van der Poel

Van der Poel odštartoval sezónu v cestnej cyklistike.

20. feb 2020 o 15:34 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Elektrický spotrebič prepnete do rôznych módov tlačidlom alebo kruhovým ovládačom. Klik. Z vysávača je mop. Povysávate, a potom môžete rovno umyť dlážku. Klik. Z práčky je sušička.

Ľahké ako facka.

Ale predstavte si, že by sa takto ľahko pretekár prepol do iného športu alebo inej disciplíny. Z futbalistu by bol skokan na lyžiach. Z hokejistu by sa stal skokan o žrdi.

To je uletené. V cyklistike však nie je také výnimočné, keď pretekári kombinujú viacero disciplín. Napríklad cestnú a dráhovú, prípadne horskú.

Príkladov je mnoho. Aj Peter Sagan sa ako junior stal majstrom sveta v horskej cyklistike a súťažil v nej aj na olympiáde v Riu de Janeiro, hoci slávnym sa stal vďaka triumfom v cestnej.

Medzi týmito cyklistami je predsa len jeden, ktorý je priam spotrebičom. Práve pre spôsob, ako rýchlo sa dokáže medzi cyklistickými disciplínami prepnúť - Holanďan Mathieu van der Poel.

Zimu si užil naplno

Od novembra 2019 jazdil každý týždeň preteky v cyklokrose. S výnimkou jedinej súťaže všetky vyhral. Vybojoval 24 víťazstiev.

Pred dvomi týždňami v Dübendorfe zakončil zimnú sezónu víťazstvom na majstrovstvách sveta.

Hneď po štarte začal šprintovať. Súperom ušiel a do cieľa svoj náskok už len zvyšoval. Bol to už jeho tretí titul majstra sveta.

V cyklokrose nemá rovného súpera. Z posledných 50 súťaží vyhral 49.

Na oddych nemal ani dva týždne a už štartuje jeho cestná sezóna. Klik.