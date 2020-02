Fehérváry pre SME: V kabíne sedím vedľa Ovečkina. Žijem si svoj sen

Z ľadu chodieva ako posledný.

23. feb 2020 o 18:00

Obranca Washingtonu Martin Fehérváry (vľavo) v súboji s útočníkom Leom Komarovom z New York Islanders.(Zdroj: TASR/AP)

Patrí k najväčším nádejám slovenského hokeja. Už v premiérovej sezóne v zámorí si splnil veľký sen – zahral si v NHL.

A to v klube, ktorý patrí k ašpirantom na zisk Stanleyho pohára.

„Je to úžasné, keď sa zamyslím nad tým, čo sa mi podarilo,“ hovorí pre SME obranca MARTIN FEHÉRVÁRY.

V rozhovore sa dočítate aj: prečo si ľudia neuvedomujú, že dostať sa z AHL do NHL je náročné.

prečo sú zápasy v AHL bláznivejšie ako stretnutia v NHL.

aké špeciálne povinnosti mal na starosti ako najmladší v tíme.

ako mu pomohol Ramsay a prečo sa teší, že ostal pri reprezentácii.

ktoré dve politické strany určite nebude voliť v parlamentných voľbách.

V sezóne ste zatiaľ odohrali šesť zápasov za Washington v NHL a ďalších 50 za jeho farmársky tím Hershey. Ako zvládate pendlovanie medzi týmito tímami?

Je to trochu náročné, ale som rád, že som vôbec dostal šancu a mohol si zahrať v NHL. Priznávam, že pred sezónou som to nečakal. Pomohol mi vydarený kemp pred sezónou. Teraz sa snažím odviesť najlepšiu robotu, či som vo Washingtone, alebo na farme.

Kedy sa dozvedáte, že si musíte pobaliť veci a presunúť sa do jedného či druhého tímu?

Vo Washingtone mi to oznámia vždy po zápase. Už sa mi stalo, že ma pre platový strop poslali na farmu len na papieri. Bolo to len formálne. Ani som neopustil Washington a nastúpil som v najbližšom zápase. V Hershey mi to povedia deň predtým, ako sa mám presunúť.

Ako prežívate premiérovú sezónu v zámorí?

V Spojených štátoch sú iné podmienky i mentalita. Ale zvykol som si celkom rýchlo. Vyhovuje mi americké nastavenie. Okrem nečakaných presunov sa mi žije veľmi dobre. Momentálne som už týždeň v Hershey, kde mám aj vlastný byt.

Predošlých päť rokov ste hrali vo Švédsku. Na čo ste si v USA najťažšie zvykali?

Je tu iný hokej ako vo Švédsku. Puky musíte rýchlejšie posúvať, veľa sa nahadzujú na mantinel a dosť sa tu napáda. Rýchlosť mi vyhovuje, keďže je to moja silná stránka. V súkromí som si musel nájsť byt a zariadiť ho. Zatiaľ to ide jednoduchšie, ako som čakal.

Niektorí hokejisti čakajú roky, kým sa dostanú do NHL. Ako vnímajú spoluhráči na farme, že 20-ročný mladík dostáva hneď v prvej sezóne priestor vo Washingtone?

Každý jeden hráč na farme je pre mňa konkurencia.