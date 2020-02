Slovensko v úvode predkvalifikácie zdolalo Luxembursko, zažiaril 25-bodový Brodziansky

Slováci potvrdili rolu favorita.

20. feb 2020 o 20:19 (aktualizované 20. feb 2020 o 20:53) SITA

MS v basketbale 2023

Výsledok - predkvalifikácia o postup B-skupina

Slovensko - Luxembursko 73:65 (20:25, 20:13, 19:11, 14:16) Najlepší strelci: Brodziansky 25, Körner 15, Jones 12 - Rugg 21, Laurent 13, Gutenkauf 9

BRATISLAVA. Slovenskí basketbaloví reprezentanti úspešne vstúpili do predkvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta 2023.

Vo štvrtkovom stretnutí zdolali v bratislavskej Eurovia aréne hráčov Luxemburska 73:65 a do tabuľky B-skupiny si pripísali prvé dva body.

Najúspešnejším strelcom zápasu bol najlepší basketbalista SR za rok 2019 Vladimír Brodziansky, ktorý sa zaskvel 25 bodmi.

Úvod zápasu lepšie vyšiel hráčom Luxemburska. Tí sa svojou rýchlosťou presadzovali v individuálnych súbojoch a ľahkými košmi si vypracovali nádejný náskok 18:5, respektíve 23:11.

V druhom polčase zlepšili hru

Zverenci Žana Tabaka však v závere prvej štvrtiny zabrali a manko znížili na prijateľných päť bodov. Vôbec prvýkrát sa domáci dostali do vedenia až v 15. min, keď po prihrávke Mária Ihringa efektne zasmečoval Andre Jones.

Prvý polčas napokon Slováci vyhrali 40:38, hoci premenili iba dva z jedenástich pokusov za tri body.

Slováci začali potvrdzovať úlohu favorita až po zmene strán. Zlepšili defenzívu a najmä vďaka produktívnemu Vladimírovi Brodzianskému si v tretej štvrtine vypracovali desaťbodový náskok (59:49).

Čaká ich súboj s Islandom

Hráč španielskeho tímu Obradoiro CAB sa často presadzoval v podkošovom priestore a v treťom dejstve zaťažil konto súpera desiatimi bodmi.

Luxemburčania sa však nevzdali a dvoma trojkami po sebe znížili štyri minúty pred koncom svoju stratu na štyri body. Záver duelu si už Slováci postrážili a napokon vyhrali rozdielom ôsmich bodov.

Druhý zápas predkvalifikácie MS 2023 odohrajú zverenci Žana Tabaka už o tri dni. V nedeľu si od 21.00 h zmerajú sily s Islandom, ktorý je z tímov B-skupiny najvyššie postaveným mužstvom v rebríčku FIBA.

V "krajine gejzírov" sa Slováci dosiaľ naposledy predstavili v súťažnom zápase ešte v septembri 2012 a po veľkej dráme si odviezli tesné víťazstvo 86:84.

Hlasy po zápase

/Zdroj: TASR/

Žan Tabak, tréner Slovenska: "Opäť sme nezačali tak, ako sme mali. Opäť nás prekvapila agresivita súpera, to sa presne stalo aj v domácom zápase s Cyprom. Potom sme začali hrať lepšie, hrali sme oveľa fyzickejšie. Prispôsobili sme sa levelu hry a potom sme začali vyhrávať. Na konci zápasu som sa snažil o to, aby sme mali čo najväčší náskok, preto som bral oddychové časy, ale vykonali sme najhoršiu možnú robotu. Vyhrávali sme aj o desať bodov, mohli sme viesť aj vyšším rozdielom, ale niekedy tie logické veci nefungujú dokonale."

Richard Körner, krídelník Slovenska: "Prvú štvrtinu sme trochu zaspali. Hovorili sme si, že to bude ako pred rokom zápas s Cyprom. Vedeli sme, že budú veľa behať a hrať 1 na 1. Žiaľ, zase sme zaspali, ale tréner to vystriedal, dal tam menšiu zostavu. Začali sme všetko preberať, to na takýto tím platí."

Vladimír Brodziansky, pivot Slovenska: "Zo začiatku si myslím, že sme veľmi zle hrali, hlavne v prvej štvrtine. Nezachytili sme začiatok, padli im nejaké strely. Potom sme vzchopili, zahrali sme lepšie, hrali sme tvrdo ako tréner prízvukoval. Na začiatku musíme popracovať."

/Ďalší výsledok/

Kosovo - Island 80:78 (35:34)