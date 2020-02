Najočakávanejší súboj za dvadsať rokov. Wilder a Fury sa chystajú na odvetu

Súboj sa má odohrať v nedeľu.

21. feb 2020 o 8:41 TASR

LAS VEGAS. Americký profesionálny boxer Deontay Wilder a Brit Tyson Fury sa opäť stretnú v ringu po 448 dňoch.

V nedeľu ráno SEČ bude Wilder v MGM Grand Garden Arene v Las Vegas obhajovať titul organizácie WBC v superťažkej hmotnostnej kategórii a víťaz získa aj voľný opasok magazínu The Ring.

Úvodný zápas sa 1. decembra 2018 skončil kontroverznou remízou. Fury väčšinu času dominoval, ale dvakrát sa ocitol na podlahe. V záverečnom dvanástom kole si už všetci vrátane Wildera mysleli, že je hotovo, "Gypsy King" však zázračne vstal a dokonca sa ešte pustil do ofenzívy.

Na stranu každého boxera sa priklonil jeden arbiter (115:111 Wilder - 114:112 Fury), tretí rozhodca obodoval duel nerozhodne (113:113). Chýbajúce rozuzlenie pridáva napätie pred nadchádzajúcou odvetou.

"Toto je pravdepodobne najočakávanejší titulový súboj v superažkej váhe za uplynulých dvadsať rokov. Je to fantastická konfrontácia, silné údery Wildera proti šikovnému boxu Furyho.

Ako Muhammad Ali verzus George Foreman pred mnohými rokmi. Obaja sú vo vrcholnej forme, pokiaľ ste boxerský fanúšik, nič lepšie nenájdete," povedal Furyho promotér Frank Warren.

Tridsaťjedenročný Brit sa dostal na výslnie v roku 2015, keď pripravil o tituly dlhoročného šampióna Vladimira Klička. Potom ho však zasiahli psychické ťažkosti a problémy s alkoholom či drogami.

V ringu absentoval takmer tri roky, po prvý raz bojoval proti Wilderovi len šesť mesiacov od návratu. Teraz by mal byť v lepšej fyzickej kondícii, dôležité bude mentálne rozpoloženie.

"Je to pretrvávajúca obava a bude, kým neumriem. Nie je to niečo, čo sa dá vyliečiť. Keď si udržím v živote rutinu a zdravý štýl, myslím si, že to bude v poriadku. Necítim žiaden tlak, lebo sa nepovažujem za slávneho. Nie som hviezda, iba tučný a plešatý boxer," povedal Fury pre server The Guardian.

Tvrdé knokauty sú doména "Bronzového bombardéra". Okrem Furyho s ním plnú minutáž vydržal len Bermane Stiverne v úvodnom stretnutí, ale v odvete triumfoval Wilder už v prvom kole.

Superťažká váha v Las Vegas

o tituly WBC, The Ring

Deontay Wilder - Tyson Fury II

/nedeľa 23. februára cca 5.00 SEČ, MGM Grand Garden Arena/

ringový rozhodca: Kenny Bayless (USA)

bodujú: Glenn Feldman, Dave Moretti, Steve Weisfeld (všetci USA)

Deontay Wilder (USA) narodenie: 22. októbra 1985 (34 rokov), Tuscaloosa výška: 201 cm rozpätie rúk: 211 cm postoj: klasický prezývka: Bronzový bombardér bilancia: 42-0-1 (41 KO) úspechy: bronz na OH 2008, súčasný šampión WBC v superťažkej váhe