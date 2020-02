Bývalá svetová päťka prerušila sezónu. Urobil som dobré rozhodnutie, tvrdí

V úvode sezóny sa mu nedarilo.

21. feb 2020 o 19:41 SITA

BRATISLAVA. Juhoafrický tenista Kevin Anderson podstúpil operáciu pravého kolena a prerušil aktuálnu sezónu.

Dvojnásobný finalista dvojhry na grandslamových podujatiach prostredníctvom oficiálneho účtu na sociálnej sieti Twitter oznámil, že musel absolvovať chirurgický zákrok, ktorý vyriešil jeho problémy s meniskom.

Rodák z Johannesburgu však neuviedol, kedy sa vráti na súťažné kurty.

Andreson sa zranil v decembri minulého roka, ale v úvode aktuálnej sezóny sa snažil hrať aj so zdravotnou indispozíciou. Predstavil sa na ATP Cupe, Australian Open a aj v New Yorku so zápasovou bilanciou tri víťazstvá a tri prehry.

"Je to náročné a frustrujúce, ale musím sa so situáciou vyrovnať. Myslím si, že som urobil dobré rozhodnutie, aby som sa mohol vrátiť do niekdajšej formy. Oddýchnem si a dám do toho všetko, aby som sa vrátil silný," uviedol 33-ročný pravák.

Anderson figuroval v roku 2018 na piatej priečke svetového rebríčka a zažíval najlepšie obdobie kariéry. Vlani však prekonal viacero zranení vrátane dlhodobých problémov s lakťom a kolenom.

V dôsledku toho postupne klesol z elitnej desiatky poradia až na súčasné 121. miesto.