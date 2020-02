Slovan a Žilina bodovali naplno, Dunajská Streda opäť neskórovala

Hlasy po zápase

Jozef Majoroš, tréner Michaloviec: "Blahoželám našim chlapcom k víťazstvu. Nebol to ľahký zápas, to víťazstvo bolo vydreté. Po zápase s Trenčínom a prehre 1:8 sme toto víťazstvo potrebovali za každú cenu. Prvých 30 minút bolo v poriadku, boli sme častejšie na lopte než súper. Bol to ťažký zápas najmä na psychiku. Vieme, že náš výkon nebol ideálny, ale podstatné sú body, ktoré sú pre nás dôležité."

Anatolij Demianenko, tréner Nitry: "Bol to ťažký zápas s veľkým množstvom súbojov. My sme si ho však nezaslúžili vyhrať. Spravili sme viacero detských chýb. Naši hráči mali chuť vyhrať, keďže vedia, že bojujú o záchranu, ale nevyšlo to."