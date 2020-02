Kysucké Nové Mesto vyhralo základnú časť, Michalovce so štvrtou dvadsiatkou

Hlasy po zápase

Dušan Ďuríček (tréner Harvardu Partizánske): „My sme si chceli posledný zápas sezóny užiť. Mám pocit, že dievčatá do zápasu vstúpili so zbytočným rešpektom, čo im zväzovalo ruky. Súper odskočil v prvej tretine na rozdiel piatich gólov.

V prestávke sme si povedali určité veci, ktoré sme v druhej tretine vylepšili a vrátili sme sa späť do zápasu. Nebyť prvej tretiny, s výsledkom a priebehom zápasu som spokojný, vzhľadom na to, že posledný zápas základnej časti sme odohrali s lídrom tabuľky. Súperovi držím palce v play off.“

Nikol Drábeková (najlepšia hráčka Harvardu Partizánske): „Prvú tretinu sme sa iba rozbiehali a hrali sme zle, čo sa odzrkadlilo na výsledku. V druhej tretine sme sa rozbehli, podarilo sa mi streliť hattrick. Tretiu tretinu sme hrali vyrovnanú partiu, ale súperovi sa podarilo premeniť viac šancí.“

Marián Chlebana (tréner Kysuckého Nového Mesta): „Dnešný zápas bol celkom otvorený a hralo sa hore-dole. Ďakujem súperovi, že to aj za stavu 5:0 nevzdal a na začiatku druhej tretiny sa vrátil troma gólmi do zápasu. My sme dnes dali priestor všetkým hráčkam aj z prvej ligy, s výsledkom sme spokojní a tešíme sa na play off. Ďakujeme súperovi za super zápas.“

Alica Brodňanová (najlepšia hráčka Kysuckého Nového Mesta): „Prvú tretinu sme hrali to, čo od nás tréneri chceli, strieľali sme na bránku a dobre bránili. V druhej tretine nás rozhodili tri rýchle góly súpera.

V poslednej tretine sme si dokázali vytvoriť viacero pekných šancí, ale bohužiaľ sa nám ich nepodarilo premeniť. Ja osobne som si zápas veľmi užila, nakoľko to bol môj prvý po dlhodobom zranení a ďakujem súperovi za dobrý zápas.“