Magoni ešte zmluvu nepodpísal. Čaká na Vlhovej odpoveď

So Slovenkou chce dokončiť začatú prácu.

23. feb 2020 o 11:26 Juraj Berzedi

CRANS MONTANA. BRATISLAVA. To, či bude taliansky tréner Livio Magoni naďalej spolupracovať s Petrou Vlhovou ešte nie je isté.

Po víťaznom slalome v Kranjskej Gore mala slovenská lyžiarka rokovanie spolu s otcom Igorom, bratom Borisom a trénerom Magonim.

„Dohodli sme sa na spolupráci na ďalšie dva roky. Logika nepúšťala, prečo by mal teraz odísť. V najbližšom období by sme mali zlízať smotanu a príde to najkrajšie obdobie,“ prezradil pre SME Vlhovej otec Igor.

Tréner Magoni čaká na odpoveď

Slovensko-talianska spolupráca by mala vyvrcholiť na zimnej olympiáde v Pekingu 2022. To, či sa tak stane, podľa Magoniho nie je definitívne isté.