Prial som Slovákom finále. Za to, ako ich poškodili, tvrdí Kanaďan

Rozhovor pre denník SME: Kanadský reportér DENIS GIBBONS (76) miluje európsky hokej. Pracoval na siedmich zimných olympijských hrách, štyroch majstrovstvách sveta a piatich juniorských šampionátoch. V rozhovore s ním sa dočítate: Prečo prial Slovákom postup do finále olympijského hokejového turnaja vo Vancouvri?

Z ktorej časti Slovenska pochádzal jeho svokor?

Ktorí slovenskí hokejisti spravili na neho počas kariéry reportéra najväčší dojem?

Prečo ho v roku 1983 v Československu vypočúvala ŠtB?

Ako si spomínate na výkony slovenského hokejového tímu na olympijskom turnaji v roku 2010 vo Vancouvri?

Prekvapilo ma, ako si Slováci výborne počínali. Pamätám si, že Pavol Demitra, nech jeho duša odpočíva v pokoji, odohral skvelý turnaj. Slováci si získali aj priazeň kanadských fanúšikov, lebo nepatrili k favoritom a Demitra v tom čase pôsobil vo Vancouver Canucks, takže hral vlastne doma.

Ktoré zápasy ste sledovali naživo?

Bol som súčasťou vysielacieho tímu televízie NBC na všetkých zápasoch Slovákov vo Vancouvri. Páčili sa mi najmä v zápase proti Rusku a Kanade. Proti Rusom chytal veľmi dobre Jaroslav Halák a Demitra rozhodol v siedmej sérii nájazdov.

V semifinále viedla Kanada už 3:0, ale Slováci sa dotiahli v tretej tretine na rozdiel gólu a v závere hrali totálne bez rešpektu. Robustných kanadských útočníkov nepustili cez stredné pásmo.

Posledné sekundy sa odohrávali už len v okolí kanadskej bránky a Demitra mal obrovskú šancu, ale namiesto strely do odkrytej bránky poslal puk len do brankára Luonga. Chýbalo zopár centimetrov, Slováci by dostali zápas do predĺženia a ktovie, čo by stalo.

Čo ste ako Kanaďan prežívali v posledných sekundách semifinálového zápasu, keď domáci tím s problémami odolával veľkému náporu Slovákov?

Keď mám pravdu povedať, takmer som si prial, aby v závere vyrovnali.

Prečo?