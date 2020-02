Základná časť Hyundai Extraligy sa skončila, známe sú štvrťfinálové dvojice

Hlasy po zápase

Dušan Koščo (tréner Spišskej Novej Vsi): „Dnešný zápas bol od úvodu vyrovnaný. Šance sa striedali na oboch stranách. My sme svoje šance nepremenili najmä v prvej tretine za stavu 0:0. V druhej časti hry sme trošku zvýšili tempo, dievčatá mali po včerajšku ťažký zápas v nohách, čo do značnej miery ovplyvnilo aj dnešný výkon, ale postupne sme sa začali presadzovať. Na záver Nitra zdramatizovala zápas, vyrovnala na 2:2. Do predĺženia sme šli s výhodou presilovej hry, kde sme daný zápas rozhodli. Tešíme sa na play-off a ďakujeme súperovi za dnešný zápas.“

Sára Adamcová (najlepšia hráčka Spišskej Novej Vsi): „Vedeli sme, že to nebude ľahký zápas. Od začiatku sme boli viac na loptičke, ale chýbal nám tlak do bránky. Po prvom góle sme začali byť viac uvoľnené a mali sme väčší kľud na hokejkách. Súperky boli miestami nebezpečné , museli sme dbať aj na obranu. Zápas bol vyrovnaný, o čom svedčí aj výsledok. Súperkám za zápas ďakujeme a tešíme sa na play-off.“

Roland Drgoň (tréner Slávie Nitra): „Vynikajúci zápas pre oko diváka z jednej aj z druhej strany. Neskutočná bojovnosť oboch tímov. Bola to dráma až do konca, bohužiaľ v náš neprospech. Nebyť toho vylúčenia na konci tretej tretiny, verím, že by sme to dotiahli do úspešného konca, bohužiaľ, taký je šport. Čaká nás play-off, je to nová súťaž, v ktorej chceme byť úspešní. Gratulujem súperovi k víťazstvu a chcem pochváliť moje baby za predvedený výkon.“

Romana Janečková (najlepšia hračka Slávie Nitra): „Tento zápas hodnotím pozitívne, lebo sme nastúpili vo veľmi dobrej zostave oproti včerajšku. Strašne sme si verili, aby sme tento posledný zápas vyhrali. Boli to pre nás veľmi dôležité body. Bol to výborný výkon od báb, brankárka nám super chytala, takže ja chcem baby pochváliť. Aj keď sme, bohužiaľ, prehrali, lebo sme hrali predĺženie v oslabení. Tam sa nedalo veľmi čo vymýšľať. Ďakujem babám za tento posledný zápas a už si len počkáme na súpera na play-off a ideme do toho od začiatku.“