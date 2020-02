Má len sedemnásť. Slovenský tínedžer debutoval v najvyššej holandskej súťaži

Debut mu pokazila prehra tímu.

24. feb 2020 o 9:07 SITA

BRATISLAVA. Slovenský mládežnícky reprezentant Tomáš Suslov má za sebou premiéru v najvyššej holandskej futbalovej súťaži.

Ofenzívny hráč FC Groningen v sobotňajšom dueli 24. kola Eredivisie proti VVV Venlo nastúpil v 87. minúte krátko po tom, ako domáci inkasovali zásah na konečných 0:1.

Nepriaznivý výsledok ho nepotešil, mal však obrovskú radosť z debutu v mužskom futbale.

"Pre každého futbalistu je to niečo nádherné. Mám iba 17 rokov, považujem to za najkrajšiu chvíľu mojej doterajšej krátkej kariéry. Na konci sme dostali nešťastný gól, ale taký býva futbal. Teším sa z môjho debutu a ďakujem trénerovi, že mi dal šancu," povedal pre klubový web rodák zo Spišskej Novej Vsi.

Kouč Groningenu Danny Buijs ho poslal rozcvičiť sa približne štvrťhodinu pred koncom stretnutia. Vtedy začal tušiť, že by konečne mohla prísť vytúžená premiéra na holandskej ligovej scéne.

"Priznávam, preletelo mi to hlavou. Asi po desaťminútovej rozcvičke som išiel na trávnik, no akurát v čase, keď sme inkasovali. Vo zvyšnej časti zápasu sme hrali najmä na nakopávané lopty, čo pre mňa bolo veľmi ťažké. Ako som však povedal, v sedemnástich prvýkrát nastúpiť v Eredivisie je krásne," dodal.

Suslov prišiel do holandského pôsobiska na začiatku ročníka 2018/2019 z prešovského Tatrana. Po dueli s Venlom okamžite volal rodinným príslušníkom.

"Volali sme spolu hneď, ako som prišiel do šatne. Môj otec bol veľmi šťastný. Bol to práve on, kto ma ako päťročného priviedol na futbalové ihrisko," zakončil Tomáš Suslov.