Kozák nechcel o Weissovi príliš hovoriť. Každý spraví chyby, uviedol tréner Slovana

Weiss sa má pripojiť k tímu čoskoro.

24. feb 2020 o 11:07 SITA

BRATISLAVA. Ján Kozák mladší, tréner futbalistov úradujúceho slovenského šampióna ŠK Slovan Bratislava, verí, že keď bude Vladimír Weiss mladší po zdravotnej stránke v poriadku, dokáže pomôcť tímu z Tehelného poľa.

Tréner Slovana po víkendovom fortunaligovom dueli s Trenčínom (2:0) nechcel príliš otvárať túto tému, nakoľko 30-ročný ofenzívny futbalista ešte nie je k dispozícii.

Napokon však povedal niekoľko slov.

"Verím, že sa dá zdravotne do poriadku, dlho nehral súťažný zápas. O jeho kvalitách všetci vieme. Sú obrovské. A v akom bude stave? O tom sa presvedčíme až v najbližších týždňoch. Keď bude zdravý, čo je hlavné, tak verím, že nám pomôže, ale celé je to také otázne," povedal Kozák.

V Slovane sa príchodom Weissa mierne rozšíri slovenská enkláva v tíme, čo 39-ročný Košičan vníma priaznivo. "Keď je možnosť získať kvalitného Slováka, klub sa o to snaží. Samozrejme, je to pozitívne," dodal.

Weiss v minulosti vzbudil pozornosť verejnosti aj nefutbalovými témami, Kozák to však berie s nadhľadom.

"Je to o práci. Vlada poznám, hrávali sme spolu v reprezentácii. Myslím si, že každý spravíme nejaké chyby. Ja verím, že je starší, skúsenejší, nebude to opakovať a bude to len pozitívne," poznamenal syn niekdajšieho trénera slovenského národného tímu Jána Kozáka staršieho.

Šesťdesiatšesťnásobný slovenský reprezentant Weiss pred niekoľkými dňami uviedol, že do dvoch týždňov by sa chcel zapojiť do tréningového procesu s novými spoluhráčmi.