Šéf slovenského biatlonu komunikoval so servisným tímom, mrzí ho štafeta dvojíc

Šampionát hodnotí pozitívne.

24. feb 2020 o 18:59 SITA

BRATISLAVA. Slovenskí biatlonoví reprezentanti nezískali na majstrovstvách sveta v talianskej Anterselve ani jednu medailu, ale dosiahli niekoľko kvalitných výsledkov.

Ivona Fialková sa dvakrát umiestnila v najlepšej desiatke a jej sestra Paulína s Martinom Otčenášom celkovo štyrikrát figurovali v Top 20.

Aj preto mohol prezident Slovenského zväzu biatlonu (SZB) Peter Vozár vyjadriť spokojnosť s účinkovaním slovenskej výpravy.

Výsledky nestáli na jednej pretekárke

"Myslím si, že majstrovstvá sveta dopadli pre slovenský biatlon dobre a teší ma, že výsledky nestáli iba na jednej pretekárke.

Pozitívne vnímam výkony Ivony Fialkovej, ktorá dosiahla šieste a deviate miesto. Martin Otčenáš nás zase šokoval 13. miestom. Je to veľký úspech, keďže vieme, kde sa nachádzame.

Na druhej strane mám aj niekoľko zmiešaných pocitov. Paulína Fialková potvrdila, že patrí do svetovej špičky, jej výsledky neboli zlé, ale určite sama chcela dosiahnuť viac," vyjadril sa 34-ročný Vozár v rozhovore pre SITA.

Komunikoval s členmi servisného tímu

Paulína Fialková predviedla najlepší strelecký výkon v pretekoch s hromadným štartom, kde zostrelila 19 z 20 terčov. Za normálnych okolností by bojovala o medailu, ale najmä pre zle pripravené lyže skončila iba na 15. pozícii.

"Bežné to určite nie je, ale v biatlonovom svete sa to občas stane. Komunikoval som s členmi servisného tímu, spravili maximum pre to, aby tie lyže išli dobre.

Vybrali najlepšiu možnú alternatívu voskov, najazdili 26 kilometrov, aby vyskúšali všetky možné kombinácie. Mysleli si, že odviedli maximum a stopercentnú prácu - bohužiaľ, netrafili sa do tej správnej kombinácie.

Boli z toho veľmi smutní a mrzelo ich to. Asi sa to niekedy v živote stáva, že čím viac človek chce a snaží sa, tak práve vtedy to nevyjde," pokračoval Vozár.

Nepotešilo ho zloženie single mix štafety

Peter Vozár, ktorý pred necelými dvoma mesiacmi nahradil vo funkcii prezidenta SZB Tomáša Fuska, síce vyjadril spokojnosť, ale našlo sa aj niečo, čo ho mrzelo.

"Samozrejme, trénerom sme nechali voľné ruky, majú našu plnú dôveru, ale osobne ma nepotešilo zloženie single mix štafety.

Je pravda, že majstrovstvá sveta trvajú desať dní a je to náročné podujatie. Všetci si to uvedomujeme. Martin Otčenáš mal nejaké zdravotné problémy, ale očakával som silnejšie zloženie," priznal Vozár v rozhovore pre SITA.

V spomenutej štafete dvojíc nastúpila za Slovensko Veronika Machyniaková s Tomášom Hasillom a patrili medzi osem párov, ktoré boli po predbehnutí o kolo stiahnuté z trate. Rovnako dopadla aj zmiešaná štafeta štvorčlenných tímov v úvode šampionátu.

"Ja sa nezbavujem zodpovednosti a vždy budem poukazovať nielen na pozitíva, ale aj negatíva. Nedokončenie dvoch štafiet je niečo, čo musíme v najbližších rokoch zmeniť," dodal Vozár.