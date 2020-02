Škrtel si zahral na poste útočníka. Gólom rozhodol o víťazstve

Už som to párkrát skúsil, vraví obranca.

25. feb 2020 o 9:35 SITA

BRATISLAVA. Keď chcú futbaloví tréneri vytiahnuť v koncovkách duelov žolíka, ktorý ich mužstvu pomôže vyhrať zápas, zväčša siahnu po osvedčenom zakončovateľovi.

Nemusí to však byť pravidlo. Do kategórie výnimiek sa najnovšie pridal aj slovenský stopér Martin Škrtel.

Už 35-ročný rodák z Handlovej začal pondelňajší duel 23. kola najvyššej tureckej súťaže na trávniku Rizesporu na lavičke náhradníkov.

Keďže sa však zápas nevyvíjal podľa predstáv hostí, kouč istanbulského Basaksehiru Okan Buruk v 87. min poslal niekdajšieho kapitána slovenskej reprezentácie na hrot útoku.

Tréner o tejto možnosti vedel

A Škrtel sa mu nakoniec odvďačil za dôveru víťazným zásahom na 2:1. V poslednej minúte si počkal na center z pravej strany, spracoval si loptu a umiestnil ju presne k žrdi.

Účastník MS 2010 v JAR aj ME 2016 vo Francúzsku, ktorý patrí skôr k sviatočným strelcom, po stretnutí priznal, že jeho nasadenie do ofenzívy nebolo náhodné.

"V mojich predchádzajúcich kluboch som sa niekoľkokrát dostal do hry ako útočník. Myslím si, že tréner to vie. Mám radosť zo streleného gólu aj nášho víťazstva. Máme to, čo sme potrebovali," povedal Škrtel podľa oficiálneho konta Basaksehiru na twitteri.

Škrtelov tím je na čele

V doterajšej klubovej kariére zaznamenal Škrtel dovedna 33 zásahov. Najviac ich dosiahol počas vyše osemročného pôsobenia v anglickom FC Liverpool (18), sedem pridal vo farbách Fenerbahce Istanbul, päť ako hráč Zenitu Petrohrad a v aktuálnom klube má zatiaľ na konte tri góly.

V reprezentačnom tíme skóroval šesťkrát. Prípadná ďalšia "trefa" bude jeho okrúhla 40. v profesionálnej kariére.

Istanbulský tím sa v tabuľke vrátil na líderskú pozíciu. Má 46 bodov, ale najbližší prenasledovatelia Trabzonspor, Galatasaray Istanbul a Sivasspor majú iba o bod menej. Prvý z nich má navyše zápas k dobru.