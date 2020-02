Hacker Pinto z Maďarska zavaril City. Real Madrid má iné problémy

Real v prvom osemfinále privíta City.

25. feb 2020 o 23:30 Pavol Spál

BRATISLAVA. Hacker Rui Pinto sa zo svojho domu v Maďarsku nabúral futbalovým klubom do mailov a vraj získal až 70 miliónov dokumentov.

Tie najzaujímavejšie potom posielal nemeckému magazínu Der Spiegel. Kauza sa volá Football Leaks.

Portugalčan Pinto od roku 2015 zverejnil milióny dokumentov, ktoré vraj odhaľujú nekalé praktiky v európskom futbale.

Jeho činnosť nebola legálna, a keď sa prevalila, skončil vo väzbe. Pinto narušil aj e-mail Cristiana Ronalda.

Portugalská justícia ho viní zo 147 trestných činov - 75 nezákonných prístupov k dátam, 70 porušení poštového tajomstva, zo sabotáže a z pokusu o vydieranie.

Ale pre Pinta pyká aj Manchester City.

Je to takmer rok a pol, čo Der Spiegel zverejnil uniknutú e-mailovú korešpondenciu predstaviteľov Manchester City, podľa ktorej klub v období medzi rokmi 2012 až 2016 klamal o svojich príjmoch.

Vylúčili ho na dva roky

Úradujúci anglický majster a jeden z najbohatších klubov sveta je na najbližšie dva ročníky vylúčený z európskych pohárov, teda aj z Ligy majstrov.

Európska futbalová únia (UEFA) potrestala klub za vážne porušenie pravidiel finančného fair play a licenčných predpisov.

Súčasťou trestu je pokuta 30 miliónov eur.

Liga majstrov - stredajší program osemfinále 21:00 Real Madrid - Manchester City

Real Madrid - Manchester City 21:00 Olympique Lyon - Juventus Turín /zápasy vysiela Orange Sport/

Citizens mali nadhodnocovať sumy zo sponzorských zmlúv, aby to vyzeralo, že pravidlá dodržiavajú.

V skutočnosti však peniaze do klubu posielal jeho majiteľ šejk Mansúr cez svoje firmy.

Systém finančnej fair play má odradiť najbohatšie tímy od toho, aby zneužívali svoje ekonomické postavenie.

Kluby nesmú vynakladať na prestupy hráčov a ich platy viac, ako zarobia. Limitované sú aj prostriedky, ktoré do klubov môžu vložiť ich šéfovia z vlastného vrecka.

Hovoria o vykonštruovanom procese

„Všetky peniaze, ktoré klub dostal od majiteľa, boli riadne zdokumentované. Máme obavy, že viac ako o spravodlivosti je celá táto kauza spolitizovaná,“ vyhlásil výkonný riaditeľ klubu Ferran Soriano pre BBC.

Manchester City od začiatku tvrdí, že sa stal obeťou vykonštruovaného procesu a podobné rozhodnutie vlastne čakal.

A aj keď je UEFA najvyšším futbalovým orgánom, klub sa mohol odvolať na Športový arbitrážny súd (CAS). Okamžite to aj urobil.

Anglické médiá špekulujú, že CAS dvojročný trest zníži na polovicu, čo by mohol akceptovať aj klub.

„Viac ako inokedy teraz musíme ukázať, že náš úspech nestojí len na peniazoch, ale predovšetkým na talente a tvrdej práci," apeloval tréner City Pep Guardiola.

Tréner verí, že nepodvádzali

Podľa britských médií prísnejší trest žiadajú aj najvplyvnejšie európske kluby ako Real Madrid a Bayern Mníchov.

Súvisiaci článok Slovenská telenovela. Výplaty meškajú, hráčom kupoval obedy tréner Čítajte

Spory so City vedie aj Paríž St. Germain, ktorý vlastnia majitelia z Kataru. Jeho prezident Násir Al Chelajfí je navyše vo výkonnom výbore UEFA.

Právnici City prechádzajú do ofenzívy a na arbitráži sa chcú pýtať:

Ako je možné, že UEFA prísnejšie nepotrestala Paríž za pochybné sponzorské zmluvy v roku, keď kúpil Neymara a Kyliana Mbappého, dvoch najdrahších futbalistov v dejinách futbalu?

„Ak ste o niečom presvedčení, musíte za to bojovať. Ja klubu stopercentne verím,“ tvrdí Guardiola.

Hrozia im veľké straty

Ak City príde o možnosť hrať v Lige majstrov, nebude môcť počítať ani s vysokými výnosmi z elitnej súťaže. Tie predstavovali podľa portálu ESPN v minulej sezóne 93 miliónov eur.

Klub navyše môže prísť aj o ďalšie peniaze zo sponzorských zmlúv, ktoré obsahujú bonusy z postupu do európskych pohárov.

Celkovú stratu ESPN odhaduje na viac ako 275 miliónov eur.

„Hoci vlastníci tieto peniaze majú, sú v patovej situácii. Ak by ich totiž vložili do klubu, mohli by znovu porušiť pravidlá finančného fair play, " vysvetlil lektor na liverpoolskej univerzite Kieran Maguire pre BBC Radio Manchester.

Liga majstrov je najžiarivejšia scéna, na ktorej chce každý futbalista hrať. Viažu sa k nej štedré finančné odmeny a bonusy, o ktoré by hráči a tréneri mohli prísť.

„Keď ma nevyhodia, zostanem. Tento klub milujem,“ sľubuje Guardiola.

Futbalisti Manchester City. (zdroj: Rui Vieira TASR/AP)

Čaká ich Real

Manchester City stráca v Premier League na prvý Liverpool až 22 bodov. Boj o anglický titul už vzdal.

Aj preto sa ešte viac ako v minulosti sústredí na triumf v najbohatšej európskej súťaži.

Práve Liga majstrov bola pre majiteľa od príchodu do klubu najdôležitejšou métou. Anglický titul získal City v ére šejkov už štyrikrát, ale v Európe nikdy neprerazil.

Podarí sa mu to tento rok?

V stredu City nastúpi v prvom zápase osemfinále Ligy majstrov na pôde Realu Madrid, najúspešnejšieho tímu v dejinách súťaže.

„Nie je pre nás väčšia výzva, ako vyradiť Real," priznal krídelník City Raheem Sterling pre španielsky denník AS.

Esá Realu sú na maródke

Real nie je v najlepšej forme. Z posledných štyroch súťažných zápasov vyhral iba jeden. Navyše nečakane vypadol z národného pohára.

Naposledy prehral na pôde Levante 1:2.

Súvisiaci článok Veľký talent láme v Barcelone rekordy. V počte dní na maródke Čítajte

„Máme zlú sériu, ale musíme sa z toho dostať a začať opäť víťaziť,“ reagoval tréner Realu Zinedine Zidane.

Najlepším strelcom tímu je s 18 gólmi Karim Benzema. Hneď za ním je kapitán Sergio Ramos - obranca. A to nie je pre ofenzívnych hráčov Realu dobrá vizitka.

Stredopoliar Eden Hazard, ktorý prišiel v lete za sto miliónov eur a mal byť ústrednou postavou tímu, je viac na maródke ako na ihrisku.

Dal jediný gól. Cez víkend naskočil do hry a opäť sa zranil. Zlomil si členok a môže chýbať dva až tri mesiace.

V nedeľu je El Clásico

Problémy so zraneniami má aj ďalšia letné posila Luka Jovič. Real zaňho minul 60 miliónov eur.

Srbský útočník od začiatku roka nastúpil v základnej zostave iba raz a na konte má biedne dva góly.

„Občas sa pozerám na videá z minulej sezóny a pýtam sa - čo sa pokazilo?" nechápe Jovič. Vlani dal za Frankfurt 27 gólov.

Časté zdravotné problémy má aj Gareth Bale. Posledný zápas vynechal pre žalúdočné problémy. V tomto ročníku skóroval iba trikrát.

Real navyše v nedeľu čaká prestížne El Clásico.

„Tento týždeň hráme prakticky o všetko, v stredu v Lige majstrov a v nedeľu proti Barcelone. Verím, že ukážeme svoju silu," uzavrel Zidane.