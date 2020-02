Do Bratislavy mieri ďalšia nadnárodná hokejová liga

Capitals neplánujú hrať v Tipsport lige.

25. feb 2020 o 14:13 (aktualizované 25. feb 2020 o 15:05) Juraj Berzedi, Boris Vanya

BRATISLAVA. Hokejový klub Bratislava Capitals chce pôsobiť v EBEL lige. Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja umožnil podľa RTVS lídrovi Slovenskej hokejovej ligy vstup do rakúskej súťaže už v nasledujúcej sezóne.

V lige hrajú okrem rakúskych klubov aj mužstvá z Talianska, Maďarska a Česka.

„Radi by sme zvýšili divácku návštevnosť a atraktivitu zápasov. Chceme mať konfrontáciu s vyspelými zahraničnými klubmi,“ priznal prezident klubu Dušan Pašek.

Čaká ich ešte dlhá cesta

Hoci výkonný výbor SZĽH dal bratislavskému klubu zelenú, neznamená to, že Capitals majú zaistenú účasť v budúcom ročníku EBEL ligy.

„So zástupcami súťaže už komunikujeme približne dva mesiace. Je tam veľa administratívnych bodov, ktoré ešte musíme splniť. Čaká nás dlhá cesta,“ tvrdí Pašek.

V prípade víťazstva Capitals v play off Slovenskej hokejovej ligy by do najvyššej súťaže postúpil zdolaný finalista.

Namiesto derby proti Slovanu Bratislava by Capitals hrali v EBEL lige napríklad proti svojim menovcom z Viedne, talianskemu Bolzanu, moravskému Znojmu alebo maďarskému Fehérváru.

„Cieľom je aj zvýšenie marketingovej hodnoty klubu. Možnosť sa porovnávať v derby zápasoch s Viedňou alebo českým Znojmom je výzva,“ naznačil Pašek.

Dôvodom je slabší divácky záujem

Minimálny počet rokov, na ktoré kluby vstupujú do nadnárodnej súťaže, sú štyri. Pri nových účastníkoch sa však po sezóne hodnotí ich prínos.

„Keď sa nám to podarí, chceli by sme v súťaži zotrvať dlhšie obdobie,“ zdôrazňuje prezident bratislavského klubu.

Projekt Bratislava Capitals odštartoval iba pred touto sezónou. Športovým manažérom je Július Koval mladší, ktorý vykonáva rovnakú funkciu aj v HC 05 Banská Bystrica.

Klub je suverénnym lídrom druhej najvyššej súťaže, hráva na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, bojuje však s diváckym nezáujmom.

„Slabší divácky záujem je jeden z dôvodov, prečo sa chceme posunúť do EBEL ligy,“ konštatuje Pašek.

Derby so Slovanom len v príprave

Hokejoví fanúšikovia v Bratislave jasne ukázali, že prednosť dávajú zápasom Slovana v Tipsport lige.

Pred sezónou zástupcovia klubu hovorili, že aj derby súboje so Slovanom sú veľkým lákadlom, pre ktoré by chceli postúpiť do Tipsport ligy.

„Keby sa nám podaril vstup do EBEL ligy, derby by nebolo v rámci súťažnej sezóny. Nikde nie je napísané, že by sme nemohli porovnať sily pred sezónou,“ tvrdí Pašek.

Bratislavský tím je suverénnym lídrom prvej slovenskej hokejovej súťaže. Zároveň je aj najväčším favoritom na celkové víťazstvo.

„Na tom sa nič nemení, každý hráč chce víťaziť. Kto ma pozná, vie, že som víťazný typ, ťažko znášam prehry. Určite nepôjdem do play off s tým, že vypustím nejaké zápasy,“ priznal útočník Marek Slovák.

Môžu zažiť nové dobrodružstvo

Informáciu, že klub rokuje s predstaviteľmi nadnárodnej súťaže i so zástupcami SZĽH, vedeli aj samotní hokejisti.

„Je dobré, že vedenie nám povedalo na rovinu, čo je vo veci. Vieme, že je to len prvý krok, ale ďalšie postupy zatiaľ nepoznáme,“ načrtol Slovák.

To, že na domáce zápasy Capitals chodí len zopár desiatok fanúšikov, vníma ako jav, ktorý napomohol k rozhodnutiu odísť do EBEL ligy.

„Aj keď na prvú ligu hráme pekný hokej, dávame veľa gólov, nepritiahli sme do hľadiska náročného bratislavského diváka,“ naznačil slovenský útočník.

„Možno budúcu sezónu ľudí bude zaujímať nadnárodná liga. Aj pre hráčov je to zaujímavá súťaž. Môžeme zažiť nové dobrodružstvá a posunúť sa v kariére. Aktuálnym cieľom je však stále zvíťaziť v prvej lige,“ dodáva.