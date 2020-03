Ako hospodária kluby na Slovensku? Ružomberok má miliónové straty

BRATISLAVA. Najbohatším klubom sveta sa prvýkrát stal FC Barcelona, keď v minulej sezóne zarobila takmer 841 miliónov eur. Vyplýva to zo štúdie spoločnosti Deloitte.

Je to svetový rekord. Španielskemu majstrovi medziročne vzrástli príjmy až o 150 miliónov eur.

Anglická liga sa pýši najvyššími výnosmi, ktoré presiahli päť miliárd eur.

Ako hospodária futbalové kluby na Slovensku?

Za rok 2018 dosiahli všetky ligové kluby spolu výnosy 58 010 565 eur, čo je nárast o 17 miliónov. Vyplýva to zo štúdie Deloitte Futbalovej finančnej ligy.

Vychádzala do značnej miery z účtovných závierok za obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018. Sumy za rok 2019 ešte nie sú známe.

Najväčšie výnosy má Žilina

"Koľko som investoval do futbalu? Vedel by som to spočítať, ale radšej to nerobím. To by bolo kruté," vravel v minulosti pre SME majiteľ MŠK Žilina Jozef Antošík.

Podľa magazínu Forbes patrí medzi 30 najbohatších Slovákov. Jeho majetok sa odhaduje na 80 až 90 miliónov eur. Najväčšiu časť zarobil na výrobe papiera. Dnes ovláda aj top producenta slovenskej klasiky – tresky.

Antošík už dvadsať rokov pumpuje peniaze aj do futbalu. Jeho MŠK Žilina dosiahol za rok 2018 výnosy vo výške 12,32 milióna eur, čo je najviac zo všetkých slovenských klubov.

Na druhom mieste skončil Slovan Bratislava (12,29 milióna) a tretí Trenčín (11,7 milióna). Nasledujú Spartak Trnava (9 miliónov) a Dunajská Streda (5,2 milióna eur).

Potom je značný odstup. Až šesť klubov najvyššej súťaže nedosiahlo vyššie výnosy ako 1,7 milióna. Na úplnom konci bola Sereď (226-tisíc eur).

Rozdiel medzi výnosmi prvého a posledného tímu je tak viac ako 54-násobný.

V elitných európskych ligách majú kluby najväčší príjem z vysielacích práv - v anglickej je to 54 percent, v španielskej 43, v talianskej 49 a vo francúzskej lige 38 percent.

Ak sa vám graf nezobrazuje, kliknite sem.

Sponzori sú najdôležitejší

V Nemecku klubom najviac vynášajú komerčné zdroje (41 percent príjmov). Sú to napríklad výnosy plynúce zo sponzorských zmlúv, z predaja dresov, reklamných predmetov a z iných komerčných zdrojov.

Zo sponzoringu majú všeobecne najvyššie výnosy aj kluby z Fortuna ligy, neplatí to však o všetkých.

Kľúčovým príjmom pre najlepšie kluby Európy sú aj výnosy z merchandisingu (najmä predaj dresov a rôznych klubových suvenírov).

Práve sponzori a suveníry sú pre najbohatšie kluby najdôležitejšie. Spomínaná Barcelona si vlani polepšila najmä vďaka zmene marketingovej politiky.

Športový merchandising je však na slovenskej scéne málo známy pojem a tvorí minimálne zisky. Kluby nevedia alebo nechcú prezradiť ani približné čísla z tržieb svojich fanshopov.

"Predaj suvenírov až tak nevynáša, lebo náš trh nie je veľký," vravel generálny manažér AS Trenčín Róbert Rybníček.