Dávali naňho pozor. Messimu nevyšlo v Neapole absolútne nič

Video zachytáva súhrn nepodarených momentov.

26. feb 2020 o 10:42 Jakub Benko

VIDEO: Lionel Messi a jeho momenty proti SSC Neapol

BRATISLAVA. Futbalisti FC Barcelona sa predstavili na ihrisku SSC Neapol v prvom osemfinále Ligy majstrov 2019/2020.

Družina vedená kapitánom Lionelom Messim mala za úlohu vybojovať si čo najlepšiu pozíciu do domácej odvety. Duel skončil remízou 1:1.

V prvom polčase najprv skóre otvoril Dries Mertens a poslal Neapol do vedenia. Po zmene strán sa Barcelone podarilo vyrovnať vďaka gólu Griezmanna.

Barcelona tak nedokázala využiť územnú prevahu. Držanie lopty mala na úrovni 64 percent.

Po zápase sa fanúšikovia aj odborníci pozreli na výkony jednotlivých hráčov a najväčšia pozornosť sa už klasicky upierala na legendárneho Lionela Messiho.

Objavilo sa video, ktoré zachytáva Messiho akcie, prihrávky a šance počas celého duelu.

Je vidieť, že Argentínčana si hráči Neapolu zodpovedne bránili, prakticky neustále sa ho držali viacerí hráči naraz.

Messi sa snažil najmä o vytváranie šancí pre svojich spoluhráčov, no v Neapole mu to jednoducho nešlo podľa predstáv. Zablokované prihrávky striedali tie nepresné a v zakončení tentoraz nepredviedol svoju genialitu.

Do sľubnej šance sa dostal aj po prihrávke od Artura Vidala, no nohou zasiahol len brankára súpera, a to priamo do hrude. Následná žltá karta len podčiarkla miernu frustráciu.

Napriek tomu dostal Messi, napríklad podľa portálu whoscored.com, najlepšie hodnotenie zo všetkých hráčov Barelony - 7,47.