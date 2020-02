Situácia v Taliansku? Panika, prázdne obchody a tréneri v karanténe

Český volejbalista opísal situáciu.

26. feb 2020 o 16:07 SITA

BRATISLAVA. Koronavírus zasiahol zo všetkých európskych krajín zatiaľ najviac Taliansko. Desať mŕtvych a 322 infikovaných hlásia aktuálne oficiálne zdroje, z nich väčšina pochádza z regiónov na severe krajiny.

Ako vyzerá život v týchto dňoch v tejto časti Apeninského polostrova?

Ako v apokalypse

Športové podujatia sa rušia, resp. odkladajú ako na bežiacom páse.

Lyžiarsky Svetový pohár žien v La Thuile sa bude počas víkendu konať s minimálnou podporou divákov, futbalová Serie A počas víkendu odložila štyri zápasy, volejbalová SuperLega mužov má nútenú prestávku do konca mesiaca.

A medzi ľuďmi sa šíri panika.

Napríklad v meste Monza neďaleko Milána obyvatelia skupujú potraviny vo veľkom, akoby sa ocitli vo vojnovom stave.

"Keď som bol začiatkom týždňa v obchode, nestačil som sa čudovať. Vyzeralo to ako v apokalypse. Trvanlivé potraviny boli vypredané a všetci mali na tvárach rúška. Bolo to naozaj husté," uviedol český volejbalista Donovan Džavoronok pre portál iDnes.cz.

Tréneri sú v karanténe

Vyše dvojmetrový smečiar klubu Vero Volley Monza, aktuálne ôsmeho tímu najvyššej súťaže, napriek všeobecnej panike zachováva pokoj.

"Kúpil som si len niečo na večeru. Verím, že sa čoskoro všetko vráti do normálnych koľají," podotkol 22-ročný český reprezentant.

Keďže ligová súťaž mužov je prerušená, niektoré mužstvá sa vôbec nestretávajú a športové haly sú rovnako ako školy či úrady zatvorené.

To však nie je prípad tímu z mesta, ktoré je známe najmä motoristickým okruhom formuly 1.

"Sme jedni z mála, ktorí trénujú. Lenže nemáme k dispozícii našich trénerov. Celý realizačný tím skončil na deväť dní v karanténe, lebo jeden z asistentov trénera večeral s človekom, ktorý bol možno infikovaný. Navyše, prezidentka nášho klubu je aj primárka v nemocnici, takže máme dobré informácie," uviedol Džavoronok.

Médiá ľudí upokojujú

V Monze pôsobí od sezóny 2016/2017, ale takúto situáciu si nepamätá. Strach pred koronavírusom poznačil množstvo ľudí.

Médiá na jednej strane informujú o nových prípadoch infikovaných, na strane druhej sa snažia potláčať verejnú paniku.

"V televízii nás často upokojujú, aby sa z ľudí nestali hypochondri a normálne ďalej žili. Ja sa nechystám medzi davy, ale zároveň ani nehodlám zostať zatvorený doma," skonštatoval český volejbalový reprezentant.

Zároveň si uvedomuje, že ak sa príznaky choroby prejavia u niektorého z jeho spoluhráčov, do karantény pôjde celé mužstvo. "Keď sa to stane, tak sa to stane. Neubránime sa tomu," dodal Džavoronok pre portál sport.idnes.cz.