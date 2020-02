Bratislavčanom sa veľkoryso poďakovali. Zlaté Moravce získali útočníka Slovana

Ide o hosťovanie do konca sezóny.

26. feb 2020 o 16:30 SITA

BRATISLAVA. Káder fortunaligového futbalového klubu FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble vystužil útočník Boris Cmiljanič.

Dvadsaťtriročný rodák z Čiernej Hory je kmeňovým hráčom Slovana Bratislava, na posledy však hral v Rakúsku za Admiru Wacker.

Vo ViOne bude hosťovať do konca sezóny.

"O jeho kvalitách sa nemusíme ani baviť. Ide o komplexne vybaveného a na svoj vek už skúseného útočníka. O Borisa sme mali veľký záujem aj v lete. Vtedy sa rozhodol pre rakúsku Bundesligu. Plne sme to chápali a rešpektovali. Tešíme sa, že to vyšlo teraz v zime," uviedol generálny manažér ViOnu Marek Ondrejka.

"Transfer bol síce veľmi náročný a komplikovaný, keďže Boris mal platné hosťovanie v Admire až do konca júna tohto roka. V celom procese bolo zainteresovaných niekoľko strán a to my, hráč, Admira, Slovan a matriky národných zväzov Slovenska i Rakúska. Poďakovanie patrí najmä Slovanu, ktorý bol pri tomto procese kľúčový, promptný a nesmierne nápomocný," dodal.

Cmiljanič za rakúsku Admiru absolvoval iba osem duelov. "Rakúsko hodnotím pozitívne, aj keď som sa, žiaľ, zranil. Vo ViOne si ma vybral tréner, cítim, že to budú pozitívne mesiace,“ uviedol Cmiljanič, ktorý môže hrať za ViOn už v počas najbližšieho víkendu proti Spartaku Trnava.