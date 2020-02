Juventus prehral po dlhom čase. Vo Francúzsku nevedel trafiť bránu

Až štrnásť pokusov šlo mimo.

27. feb 2020 o 8:14 SITA

BRATISLAVA. Olympique Lyon je vo francúzskej najvyššej súťaži až na siedmom mieste, ale v Lige majstrov má na dosah postup do štvrťfinále.

V prvom súboji osemfinálovej fázy si Lyon doma nečakane poradil s lídrom talianskej Serie A Juventusom Turín 1:0.

O všetkom rozhodol gól Lucasa Tousarta, ktorý po polhodine hry umiestnil loptu za chrbát poľského gólmana Juventusu Wojciecha Szczesného.

Tousart profitoval zo skvelého prieniku Houssema Aouara a prihrávky z krídelného priestoru zvnútra šestnástky. Hostia síce v závere druhého polčasu tiež strelili gól, ale Argentínčan Paulo Dybala skóroval z ofsajdovej pozície.

Prvá prehra Juventusu po dlhom čase

Súvisiaci článok Celý štadión to videl. Rozhodca ide vždy proti nám, tvrdil útočník Realu Čítajte

Niekoľko streleckých pokusov predviedol aj útočný klenot "Starej dámy" Cristiano Ronaldo, ale 35-ročný Portugalčan nenadviazal na svojich 11 gólov zo Serie A a ďalšie dva v Coppa Italia v tomto kalendárnom roku.

Lyončania disciplinovaným výkonom prvýkrát na európskej pohárovej scéne zdolali Juventus, navyše súperovi zvučného mena prestrihli osemzápasovú šnúru bez prehry v zápasoch s francúzskymi protivníkmi.

V aktuálnej sezóne na európskej scéne Juventus prehral po prvý raz, predtým si zapísal päť víťazstiev a jednu remízu. Hráči talianskeho majstra nestrelil ani gól iba v druhom zápase v tomto súťažnom ročníku. "

Garcia by chcel vyšší náskok

Súvisiaci článok Lobotka nestál toľko peňazí, aby sedel na tribúne, tvrdí Jež Čítajte

"Verili sme, že môžeme prekvapiť Juventus a podarilo sa nám to. Hrali sme s veľkou túžbou a nasadením. Som šťastný, že som pripravil víťazný gól a dostal ocenenie Hráč zápasu.

Naša taktika dnes fungovala a to isté musíme predviesť aj v odvete v Turíne," skonštatoval 21-ročný francúzsky stredopoliar Houssem Aouar na webe Európskej futbalovej únie.

Tréner Lyonu Rudi Garcia bol o čosi kritickejší, v zápase videl dve tváre svojho mužstva.

"Bol to zápas dvoch rozdielnych polčasov. Prvý bol v našom podaní prekrásny. Dobre sme bránili a rešpektovali stanovený herný plán. V druhom polčase sme prestali existovať v hre s loptou a veľa sme trpeli," uviedol Garcia.

Päťdesiatšesťročný francúzsky kouč ešte doplnil: "Súper začal hrať aj so štvrtým útočníkom a my sme sa už len bránili. Neinkasovali sme však a to je dôležité v domácom súboji. Mrzí ma len to, že sme v prvom polčase nepridali druhý gól."

Sarri: Nestačí hrať jeden polčas

Juventus mal v zápase 15 streleckých pokusov, ale len jeden do priestoru troch žrdí domácej bránky. Rovnako 61-percentné držanie lopty sa talianskemu šampiónovi vôbec nevyplatilo.

"V tréningu sme si posúvali rýchlo loptu, ale v zápase to bolo iné, v prvom polčase veľmi pomalé. Druhý polčas bol omnoho lepší, ale v Lige majstrov nestačí hrať jeden polčas," všimol si tréner Juventusu Maurizio Sarri, cituje ho portál BBC Sport.

Brankár Wojciech Szczesny je pred odvetou optimista: "V druhom polčase sme dobre zareagovali a to je pozitívny signál pred druhým zápasom. V prvom polčase sme nemali správny prístup a neviem vysvetliť, prečo to tak bolo."

Odvetný súboj osemfinále LM Juventus Turín - Olympique Lyon odohrajú na Allianz Stadium v utorok 17. marca.