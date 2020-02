Šatan sa vyjadril k rozhodnutiu o mieste kvalifikácie: Tlačil nás čas

Prezident SZĽH ráta aj s hráčmi z NHL.

27. feb 2020 o 18:32 TASR

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/0S_1P3phqac

BRATISLAVA. Dejiskom hokejovej kvalifikácie D-skupiny na zimné olympijské hry 2022 v Pekingu bude Zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave.

Vo štvrtok to definitívne potvrdil prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan.

Bratislava promptne vyhovela

Predpoludním bratislavskí mestskí poslanci pre toto podujatie schválili takmer 37-percentnú zľavu z ceny nájmu Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave.

Súvisiaci článok Košice si dali vlastný gól Čítajte

SZĽH po zľave zaplatí mestu za nájom 60.000 eur s DPH.

"Boli sme už pod termínovým tlakom zo strany IIHF. Na začiatku sa zdalo, že dejiskom turnaja by mohli byť Košice, intenzívne sa o to snažil aj pán primátor, no nemohli sme už dlhšie čakať.

Bratislava prišla do hry, promptne nám vyhovela, a preto sme sa rozhodli, že kvalifikácie sa odohrá tu," uviedol Šatan pre portál hockeyslovakia.sk.

Prídu aj hráči z NHL?

Na ZOH v Pekingu sa predstaví 12 krajín. Okrem automatickej miestenky pre organizátora Čínu, si účasť zabezpečilo aj prvých osem tímov v rebríčku Medzinárodnej hokejovej federácie, platnému k 26. máju 2019.

Zvyšné tri miestenky zostali pre víťazov záverečných kvalifikačných turnajov. Okrem bratislavského sa ďalšie dva odohrajú v Lotyšsku a Nórsku.

A keďže zápasy záverečnej fázy kvalifikácie sú na programe v závere augusta, slovenskú reprezentáciu by v boji o Peking mohli posilniť aj hráči z NHL.

"Určite s nimi rátame. Budeme sa snažiť zabezpečiť všetko tak, aby mohli nastúpiť. Budeme musieť vybaviť povolenia od ich zamestnávateľov, poistky, ale verím, že hráči prídu bojovať o účasť na olympiáde, ktorá sa v roku 2022 uskutoční v Číne," dodal Šatan.